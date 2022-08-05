شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Meet يضيف مميزات جديدة "لا تتعلق بالأعمال" إلى تطبيقه على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Google Meet خدمة تركز على الأعمال / التعليم وتتضمن أيضًا بعض "القيود الشديدة" لاستخدامها مع حساب جوجل مجاني، ومع ذلك ، قرر عملاق التكنولوجيا استبدال Google Duo بـ Google Meet لجعله التطبيق الأساسي للشركة لمكالمات الفيديو والمؤتمرات في الأشهر المقبلة، وفي الوقت نفسه ، يواصل Google Meet إضافة ميزات جديدة من المتوقع أن يتم نقلها إلى الصفحة الرئيسية الجديدة داخل التطبيق المعروف حاليًا باسم "Duo".

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، سيسمح التحديث الأخير لـ Google Meet للمنصة "بالقيام بأكثر من مجرد إنجاز العمل في اجتماعات الفيديو"، ويشير التقرير إلى أن تطبيق مكالمات الفيديو قد يدعم - YouTube و Spotify و UNO وغيرها من الأدوات "غير المتعلقة بالعمل" في الأيام المقبلة، ومع ذلك ، فإن هذه الميزات قيد التطوير الآن وتم رصدها في تفكيك APK لأحدث إصدار تحديث 2022.07.24 والذي تم طرحه من خلال متجر Play.

ووفقًا للتقرير ، من المتوقع أن تعمل هذه الميزات القادمة على "جعل Google Meet مكانًا ممتعًا أكثر"، ويذكر التقرير أيضًا أن ملفات APK تحتوي على سطور مختلفة من التعليمات البرمجية التي تشير إلى ميزات مستقبلية محتملة وتشير إلى أن Google قد تقوم بشحن هذه الميزات أو لا.

التغييرات الجديدة المتوقعة في Google Meet

يدعي التقرير أن المستخدمين سيكونون قادرين على "المشاركة المباشرة" لتطبيقات متعددة مع مشاركين آخرين في Google Meet عند إطلاق هذه الميزات. لا تتضمن هذه الميزات فقط خيارات الأعمال الجاهزة مثل قوائم مهام GQueues ولكنها ستشمل أيضًا ألعابًا تفاعلية مثل - UNO و Kahoot جنبًا إلى جنب مع تطبيقات البث الأخرى مثل - YouTube و Spotify. علاوة على ذلك ، يحتوي كل تطبيق من هذه التطبيقات بالفعل على رموزه داخل Google Meet.

كيف ستعمل هذه الميزات داخل التطبيق

لن يقدم Google Meet هذه التطبيقات / الألعاب مباشرة في مكالمة الفيديو ، بل سوف يتكامل مع تطبيقات Android الخاصة بكل منها. ستعيد Google توجيه مكالمة Meet إلى تطبيق تابع لجهة خارجية عندما يريد أحد المشاركين استخدام المشاركة المباشرة لضمان بقاء المجموعة (في المكالمة) معًا، ومع ذلك ، يذكر التقرير أن المشاركة المباشرة ستكون متاحة فقط لمستخدمي Android ، دون أي معلومات حول دعم iOS أو الويب.