شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مركبة تجريبية متعددة الاستخدام .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الصين الجمعة 5 أغسطس في إطلاق مركبة فضائية تجريبية تصلح لاستخدامها مرة أخرى، وذلك بحسب التلفزيون المركزي الصيني، وحسب التلفزيون فإن المركبة المذكورة أطلقت بواسطة صاروخ CZ-2F الفضائي صيني الصنع من مطار "دزو جوانغ" في محافظة غانسو الصينية.

وقال التلفزيون إن المركبة ستهبط بعد انتهاء العمل في المدار في منطقة معيّنة لها في جمهورية الصين الشعبية.

وعلى جانب أخر كشفت ناسا عن استعدادات المرحلة النهائية لإطلاق مهمتها للقمر Artemis I حيث ستطلق أقوى صاروخ في العالم، نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، وكبسولة أوريون إلى منصة الإطلاق في غضون أسبوعين فقط، وقال مدير ناسا بيل نيلسون خلال مؤتمر صحفي: "هذا هو جيل أرتميس".

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف نيلسون: "كنا في جيل أبولو، لكن هذا جيل جديد، هذا نوع جديد من رواد الفضاء".

كما أوضح نيلسون: "بالنسبة لنا جميعًا الذين يحدقون في القمر، نحلم باليوم الذي تعود فيه البشرية إلى سطح القمر، نحن هنا.. سنعود إلى الوراء وتلك الرحلة "رحلتنا" تبدأ مع أرتميس الأول"، وعقدت وكالة الفضاء الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة ما سيراه العالم عندما تنطلق المهمة في الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 29 أغسطس.