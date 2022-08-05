ما هو سر سقوط أمطار الصيف فى السنوات الأخيرة؟.. الأرصاد توضح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سر سقوط أمطار الصيف فى السنوات الأخيرة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن هناك اعتياد في السنوات الأخيرة على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في فصل الصيف وبخاصة في أغسطس وسبتمبر، بسبب ارتفاع الحزام المداري الذي يؤثر في سقوط الأمطار الصيفية على السودان وإثيوبيا.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الحزام المداري تقابل الكتل مع الهوائية الشمالية مع الكتل الهوائية الجنوبية الرطبة وهو ما يؤثر على الأمطار الغزيرة ما يؤدي إلى السيول، وهو ما تم الاعتياد عليه في إثيوبيا والسودان، لكنه يرتفع شمالا ويبدأ في التأثير على مصر بوجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار مع توفر تل هوائية رطبة في طبقات الجو العليا وكتل هوائية على البحر الاحمر وارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت الدمتورة منار غانم: "لم نكن متعودين على امطار الصيف، لكن في السنوات الأخيرة بدأنا في التعود عليها، ولكن في بعض المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين وبعض مناطق أسوان، كما أنها تكون غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، وهو ما سنبدأ نشهده بداية من اليوم، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة والتي قد تكون رعدية أحيانا بسب وجود فرق كبير بين درجات الحرارة على سطح الأرض وطبقات الجو العليا، فتتحول السحب إلى سحب رعدية، مصحوبة برياح هابطة تؤدي إلى إثارة بع ضالرمال والأتربة وهو ما تم ذكره في تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية."