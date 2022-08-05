شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة أرتميس من ناسا سترسل 10000 تذكار فى أول مهمة لها إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق ناسا على متن مهمة أرتميس 1، وهى أول مهمة في سلسلة مهمات القمر، 10000 تذكار من بينها قطعة صغيرة من محرك أبولو 11 من بين آلاف القطع الأثرية التي سيتم إرسالها إلى القمر في نهاية شهر أغسطس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في حين أن مهمة ناسا الأولى للعودة إلى القمر ستكون بدون طيار، إلا أنها ستحمل جزء من مهمة أبولو 11 التي كانت بمثابة أول مهمة مأهولة للبشر على سطح القمر، بما في ذلك جزء من أحد محركات المركبة، بالإضافة إلى صخرة قمر صغيرة تم جمعها بواسطة رواد الفضاء نيل أرمسترونج وبز ألدرين، كما أنه من بين آلاف العناصر في مجموعة أدوات الطيران الرسمية.

كما تقدم المتحف الوطني للطيران والفضاء بالميدالية التذكارية وقطعة المحرك، وسيتم عرض جميع عناصر أبولو في معرض بعد إعادتها إلى الأرض.

كما سيتم إرسال الرقائق الدقيقة المحفورة بأسماء ما يقرب من 30000 شخص ممن عملوا في Artemis 1 كجزء من مجموعة أدوات الرحلة الرسمية للمهمة، تقديراً لعملهم الجاد وتفانيهم.

تشمل التذكارات الأخرى تماثيل صغيرة صفراء زاهية من طراز Lego، ونسخة طبق الأصل مطبوعة ثلاثية الأبعاد للإلهة اليونانية أرتميس، والعديد من محركات أقراص USB التي تعرض مقاطع فيديو ورسومات ومقالات من المعلمين والطلاب حول العالم ومئات من الأعلام الأمريكية وأعلام الولايات، كذلك أعلام لبعض المتعاونين الدوليين مع وكالة ناسا.