شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rocket Lab تطلق قمرًا صناعيًا أمريكيًا للتجسس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Rocket Lab المركبة الفضائية NROL-199 التابعة لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي (NRO) فوق معزز Electron من نيوزيلندا، حيث ارتفعت من المنصة في الساعة 1 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيقوم Rocket Lab بنشر القمر الصناعي بعد حوالي ساعة من الإقلاع.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تم الإطلاق بعد حوالي يومين من الموعد المخطط له بعد أن أخرت الرياح محاولة الإقلاع في 2 أغسطس، وتقوم NRO ببناء وتشغيل أسطول الولايات المتحدة من أقمار التجسس الصناعية.

وتحتفظ الوكالة عمومًا بتفاصيل أنشطة هذه الأقمار الصناعية، وتعدالمهمة بمثابة فكرة غامضة عما ستفعله المركبة الفضائية في مدار الأرض.

كتب Rocket Lab في وصف لمهمة اليوم، والتي أطلق عليها "Antipodean Adventure": "ستدعم الحمولة NRO لتوفير معلومات مهمة للوكالات الحكومية وصناع القرار الذين يراقبون القضايا الدولية".

كما أن NROL-199 هى جهد مشترك بين NRO ووزارة الدفاع الأسترالية (AUS DoD)، وتعاونت المنظمتان أيضًا على قمر صناعي آخر، NROL-162، أطلقه إلكترون قبل أقل من ثلاثة أسابيع في 13 يوليو.

ويعمل Rocket Lab على جعل مرحلته الأولى قابلة لإعادة الاستخدام، وتدعو الخطة إلى اصطياد مراحل السقوط الأولى بطائرة هليكوبتر، ثم إعادتها إلى الأرض لتفتيشها وتجديدها وإعادة إنزالها.