شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ المرحلة الثانية من دمج تطبيقات Google Meet وGoogle Duo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل المرحلة التالية من دمج تطبيقات الدردشة المرئية Duo وMeet في خدمة واحدة، حيث أرسلت العلامة التجارية تحديثًا سيغير رمز جوجل دو إلى جوجل مييت، التحديث جمالي إلى حد كبير ولكن من المقرر طرحه لأجهزة Android وiOS خلال الأسابيع المقبلة.

ويمكنك توقع تلقي إشعار على الشاشة الرئيسية يشرح كيفية دمج Google Duo في Google Meet.

ذكرت العلامة التجارية بالتفصيل في يونيو أنها تخطط لدمج خدمتي الدردشة في نظام اجتماعات فيديو أكثر احترافًا، والذي سيتم تمييزه تحت اسم واحد، Google Meet وفقا لموقع ذا فيرج.

بدأ الانتقال سريعًا في يوليو مع بدء جوجل في إجراء تغييرات على النظام، ونقل العديد من ميزات Meet إلى Duo، بما في ذلك:

خلفيات افتراضية مخصصة لاتصالات الفيديو.

جدولة الاجتماع.

غرف الدردشة في الاجتماع.

مشاركة مباشرة للمحتوى أثناء المكالمة.

الترجمة والشرح في الوقت الحقيقي.

زاد حد مكالمات الفيديو من 32 إلى 100 مشارك.

تكامل أدوات Google مع Gmail وتقويم Google والمساعد والرسائل والمزيد.

أرسلت العلامة التجارية أيضًا تحديثًا بتغيير رمز التطبيق إلى "Google Meet (الأصلي)".

لاحظ موقع TechCrunch أن العديد من مستخدمي جوجل مييت المتكررين من المحتمل ألا يلاحظوا تحول الرمز كتغيير كبير.

ومع ذلك بمجرد وصول تحديث أغسطس إلى الأجهزة، سيضطرون إلى ملاحظة الانتقال.

تمت إضافة المنشور أيضًا مع استمرار الدمج، ستحتاج إلى حساب جوجل للوصول إلى ميزات Meet الفريدة.

في السابق كان Duo كتطبيق مكالمات يتطلب رقم هاتف فقط.