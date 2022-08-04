شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يغلق ميزة التسوق المباشر للتركيز على Reels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم فيسبوك بإغلاق خدمة التسوق المباشر، وهي ميزة البث المباشر التي تشبه QVC والتي تتيح للمبدعين بث المنتجات وبيعها للجمهور (عبر TechCrunch)، سيتم إغلاق الميزة رسميًا في الأول من أكتوبر، ويقول Facebook إنها جزء من مبادرة الشركة لتحويل التركيز إلى Reels.

يوضح فيسبوك: "نظرًا لأن سلوكيات المشاهدة لدى المستهلكين تتحول إلى فيديو قصير ، فإننا نحول تركيزنا إلى Reels على فيسبوك و إنستجرام، منتج الفيديو القصير لميتا"، على الرغم من أن التسوق المباشر سيتوقف عن العمل على فيسبوك، إلا أنه سيظل متاحًا على إنستجرام.

وتم طرح التسوق المباشر لأول مرة في عام 2018 في تايلاند، مما أدى إلى فتح مصدر دخل آخر لمنشئي المحتوى على فيسبوك وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

يتيح للمؤثرين استضافة جلسات التسوق المباشرة الخاصة بهم حيث يمكنهم التباهي وبيع مجموعة متنوعة من المنتجات ، سواء من متجرهم الخاص أو من خلال شركة تابعة.

وطرح فيسبوك الميزة على نطاق أوسع في عام 2020، وفي نفس الوقت تقريبًا قدم علامة تبويب مخصصة للتسوق.

بينما لا يزال التسوق الحي شائعًا بشكل كبير في الصين، لا يبدو أنه قد انطلق في أجزاء أخرى من العالم. حتى TikTok أعلنت أنها ستتراجع عن التسوق المباشر في الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي.

لكن إغلاق التسوق المباشر يوضح أيضًا تكريس فيسبوك المتزايد لميزة الفيديو القصير، Reels ، والتي جلبتها رسميًا إلى المنصة العام الماضي، حتى أن فيسبوك قد فكر في جعل الخوارزمية الخاصة به أشبه بـ TikTok، وهو أمر قامت به الشركة الأم Meta بالفعل على إنستجرام (مما أثار استياء عائلة كارداشيان كثيرًا)، مثل فيسبوك، كان إنستجرام يضغط بشدة على المحتوى القصير، حيث أصبحت جميع مقاطع الفيديو على المنصة الآن Reels.

أثار التركيز على Reels مخاوف بين مستخدمي إنستجرام منذ فترة طويلة الذين تعرفوا على التطبيق كطريقة لمشاركة الصور مع الأصدقاء، قوبل الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام آدم موسيري بالغضب بعد أن أخبر المستخدمين أن النظام الأساسي سيصبح مركزًا للفيديو، مما دفع إنستجرام إلى التراجع عن بعض التغييرات.