شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءات قانونية ضد مزودى خدمات الاتصالات الذين يتيحون إجراء المكالمات الآلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توحد المدعون العامون في جميع الولايات الخمسين على أمل إعطاء القوة للمعركة التي لا تنتهي على ما يبدو ضد المكالمات الآلية.

يقود North Carolina AG Josh Stein و Indiana AG Todd Rokita و Ohio AG Dave Yost تشكيل فريق العمل الجديد ضد التقاضي ضد Robocall.

في إعلان شتاين، قال إن المجموعة ستركز على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتصالات ولا سيما مزودي البوابة، مما يسمح أو يغض الطرف عن المكالمات الأجنبية التي يتم إجراؤها على أرقام الولايات المتحدة وفقا لموقع Engadget.

وأوضح أن مزودي البوابة الذين يقومون بتوجيه المكالمات الهاتفية الأجنبية إلى شبكة الهاتف الأمريكية يتحملون المسؤولية بموجب القانون لضمان أن حركة المرور التي يجلبونها قانونية.

قال شتاين إنهم في الغالب لا يتخذون أي إجراء لإبقاء المكالمات الآلية خارج شبكة الهاتف الأمريكية، بل إنهم يسمحون عن عمد بمرور المكالمات الآلية مقابل إيرادات ثابتة في كثير من الحالات.

قال شتاين في بيان:

"سنقوم ... باتخاذ إجراءات ضد شركات الهاتف التي تنتهك قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية. أنا فخور بإنشاء فريق العمل هذا على مستوى الدولة لمساءلة الشركات عندما تغض الطرف عن المتصلين الآليين الذين تسمح لهم بالتواصل معهم شبكاتهم حتى يتمكنوا من جني المزيد من المال. لقد رفعت بالفعل دعوى قضائية رائدة ضد مزود بوابة خارج الدولة، ولن أتردد في اتخاذ إجراء قانوني ضد الآخرين الذين يخالفون قوانيننا ويقصفون سكان نورث كارولينا بهذه المواد الضارة، مكالمات غير قانونية ".

أشار المدعي العام إلى بيانات من المركز الوطني لقانون المستهلك، والذي أفاد سابقًا أن أرقام الهواتف الأمريكية تحصل على أكثر من 33 مليون مكالمة آلية احتيالية يوميًا، وتشمل هذه عمليات الاحتيال المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي تستهدف كبار السن وعمليات الاحتيال على بطاقات الهدايا، حيث يتظاهر الفاعلون السيئون بأنهم من مصلحة الضرائب الأمريكية. في هذا التقرير، حذر المركز من أن المستهلكين سيستمرون في الحصول على مكالمات آلية طالما أن مزودي خدمة الهاتف يكسبون منها.

ويتمتع Stein بالفعل بخبرة في السجال مع موفري البوابات المشبوهة، مرة أخرى في يناير، رفع دعوى قضائية ضد Articul8 لتوجيه أكثر من 65 مليون مكالمة إلى أرقام الهواتف في ولاية كارولينا الشمالية وإغراق السكان بما يصل إلى 200 مكالمة تسويق عبر الهاتف احتيالية كل يوم.

وحث سابقًا لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على تنفيذ إجراءات تهدف إلى وضع حد للمكالمات الأجنبية غير القانونية التي يتم إجراؤها من خلال مزودي الخدمة مثل Articul8 أيضًا.

وفي عام 2019 ، أصبح شتاين فعالاً في تطوير اتفاقية بين المدعين العامين الأمريكيين و12 شركة نقل في البلاد لاستخدام تقنية STIR / SHAKEN لحظر المكالمات.