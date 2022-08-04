شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل قد تؤجل إصدار iPadOS 16 حتى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميل آبل إلى طرح إصدارات برامجها الرئيسية بإيقاع منتظم، حيث تنخفض تحديثات آيفون وآيباد عادةً بعد فترة وجيزة من حدث الأجهزة السنوي الكبير في سبتمبر، ومع ذلك يمكن أن تكون الأمور مختلفة هذا العام، حيث ذكرت بلومبرج أن آبل قد تؤخر iPadOS 16 لمدة شهر أو نحو ذلك.

يقال إن المشكلة الرئيسية تتعلق بأداة Stage Manager المتعددة المهام ، والتي ستكون متاحة فقط على أجهزة iPad التي تعمل بنظام M1. يسمح للمستخدمين بتغيير حجم النوافذ وجعلها متداخلة. ومع ذلك وجد أولئك الذين جربوا الإصدار التجريبي بشكل عام ميزة عربات التي تجرها الدواب.

أشارت التقارير السابقة إلى أن آبل لديها أجهزة آيباد جديدة في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك طراز أساسي معزز بمنفذ USB-C و iPad Pro يعمل بنظام M2 وفقا لموقع Engadget.

قد يعني تأخير iPadOS 16 أنه يقترب من وصول الأجهزة اللوحية الجديدة أيضًا.

وسيسمح دفع إصدار iPadOS 16 لشركة Apple أيضًا بتحديد أولويات نظام التشغيل iOS 16 وتحسينه ، كما تلاحظ بلومبرج.

ويتضمن macOS Ventura أيضًا Stage Manager. في معاينته لنظام التشغيل، وجد Devindra Hardawar أن الميزة كانت الإضافة البارزة.

من المتوقع أن تطلق شركة آبل macOS Ventura في أكتوبر.

نظرًا لأن شركة آبل كانت تحاول منذ فترة طويلة الابتعاد عن تصور جهاز iPad باعتباره جهاز iPhone كبير وجعله أكثر من جهاز إنتاجي متعدد الأغراض، فإن طرح iPadOS 16 و macOS Ventura في نفس الوقت يمكن أن يرسل رسالة خفية أخرى حول الكيفية تقوم الشركة بوضع أجهزتها اللوحية.