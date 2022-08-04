شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه صاروخ أطلس الخامس يطلق قمرًا صناعيًا لاكتشاف الصواريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت United Launch Alliance (ULA) قمر صناعى بمدار الأرض المتزامن مع الأرض (SBIRS GEO-6)، وهو القمر القائم القائم على نظام الأشعة تحت الحمراء الفضائية، لتكمل كوكبة SBIRS GEO لقيادة أنظمة الفضاء التابعة لقوة الفضاء الأمريكية (SSC)، والذى يهدف إلى اكتشاف الصواريخ وتتبعها

ووفقا لما ذكره موقع "space"، انطلق اليوم صاروخ أطلس الخامس V يحمل القمر الصناعي لاكتشاف الصواريخ في الساعة 6:29 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1029 بتوقيت جرينتش) من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

انفصلت مرحلتي الصاروخ أكثر من أربع دقائق بقليل في الرحلة، مما أدى إلى إعداد مرحلة Centaur العليا باستخدام SBIRS GEO-6 لسلسلة من دفعات المحرك.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستختتم هذه الدفعات بعد حوالي ثلاث ساعات من الإقلاع، وبعد ذلك بوقت قصير ، سينشر Centaur SBIRS GEO-6 في المدار.

كما سينضم SBIRS GEO-6 إلى خمسة أقمار صناعية أخرى، ليكمل كوكبة تتبع الصواريخ الباليستية في مدار ثابت بالنسبة للأرض، على بعد حوالي 22200 ميل (35700 كيلومتر) فوق الأرض، والتي يمكنها اكتشاف التهديدات في جميع أنحاء العالم، ويقع كل قمر صناعى SBIRS GEO في مكان مختلف، مما يسمح بتغطية واسعة للكرة الأرضية.

ويسد إطلاق SBIRS GEO-6 الفجوة النهائية في سلسلة الأقمار الصناعية ويضع حداً لمرحلة تطوير برنامج SBIRS.

وستوفر مجموعة تكنولوجيا المراقبة الخاصة بالقمر الصناعي الذي تم رفعه حديثًا المراقبة بالأشعة تحت الحمراء لدعم التحذير الصاروخي والدفاع الصاروخي والوعي بميدان المعركة والاستخبارات التقنية.