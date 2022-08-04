افضل برنامج منافس لتويتر 2022

عند البحث عند افضل برنامج منافس لتويتر فهناك الكثير من البرامج التي تأتي منافسة لبرنامج تويتر، لكن ليست جميعها جيدة، لكن هناك مجموعة من البرامج تستحق فعلًا منافسة برنامج تويتر الأصلي، تويتر واحد من أهم مواقع التواصل الإجتماعي الموجودة على الإطلاق، هناك الكثير ممن يستعملون تويتر وانا منهم وهو يعتبر موقع التواصل الإجتماعي الأفضل لدى العديد من الناس، في هذا المقال نأخذك في جولة لأفضل برنامج منافس لتويتر على هواتف اندرويد

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برنامج Fenix 2

واحد من أفضل وأهم بدائل تويتر وافضل برنامج منافس لتويتر على اندرويد، يدعم فتح اكثر من حساب على التطبيق مع امكانية تخصيص الواجهة الأساسية الخاصة بالتطبيق، وامكانية عمل Mute للبرنامج كله وايقاف كل الإشعارات منه، Fenix منذ اصداره الأول -الذي لم يعد متوفرًا على Play Store- لايزال من أفضل برامج تويتر الثانوية وهو ترشيح مضمون من ناحيتنا، للأسف ليس مجانيًا لكنه بسعر 4 دولارات فقط فهذا أمر جيد.

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مطور التطبيق: mvilla السعر: $1.49

برنامج Friendly for twitter

في البداية Friendly كان موجهًا ليكون بديلًا عن تطبيق facebook وقد كان من انجح التطبيقات البديلة لتطبيق فيسبوك بلا منازع، وبسبب شهرته تمت برمجة نسخة مخصوصة لـtwitter ليكون هناك برنامج منافس لتويتر آخر، تطبيق Friendly تطبيق مميز يساعدك في الوصول لحسابك على تويتر وتصفح الـtimeline ومتابعة كل ما ترغب في متابعته مع امكانية تحميل ملفات الفيديو المرفوعة والصور المتحركة والصور، التطبيق بنسخة مجانية لكن هناك نسخة مجانية يمكنك شراؤها للحصول على خواص أكثر

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السعر: Free

برنامج Hootsuite

ليس تطبيقًا من أجل تويتر فحسب بل هو يمكن استخدامه في فتح حسابات فيسبوك وتويتر وانستجرام في وقت واحد في تطبيق واحد، وهذا أمر مميز كبداية لكن سيكون من الصعب الاعتياد على هذا التطبيق في البداية، ستأخذ بعض الوقت لتعتاد عليه، ما يعيب هذا التطبيق من رأيي انه ليس تطبيقًا شهريًا بل هو باشتراك شهري يقدر بـ20 دولار في الشهر، هو برنامج منافس لتويتر بشكل جيد ان فكرت في استعماله على أي حال.

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The app was not found in the store. :-(

برنامج Owly for Twitter

واحد من التطبيقات الجيدة والتي تتميز بعدة مميزات أساسية من التطبيق الأساسي، مع امكانية اضافية كتخطي عدد الحروف الأقصى المفروض للتغريدة، مع افتقاده لبعض المميزات الأخرى الموجودة في التطبيقات الأخرى، مشكلة Owly انه ليس بكامل الاستقرار بعد لازال به بعض المشاكل العشوائية التي تحتاج الى اصلاح، التطبيق جيد وبالتأكيد التحديثات ستحسنه بشكل كبير.

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السعر: Free

برنامج Plume

برنامج منافس لتويتر منذ وقت قديم جدًا وطويل جدًا، ويتطور مع الزمن بشكل كبير، هو داعم لتصميم Material، يحتوي على مميزات عديدة مثل دعم عدد كبير من الحسابات والربط بفيسبوك واختصار الروابط، هو تطبيق ممتاز ويعمل فريق تطويره على تحسينه كل فترة لذلك نرشحه بسهولة، التطبيق مجاني بالطبع لكن هناك نسخة مدفوعة بدون أي اعلانات بسعر 5 دولارات فقط.

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السعر: Free