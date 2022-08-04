مراجعة تابلت Gaomon S620 جرافيك تابلت مناسب للعديد من الاستخدامات

تابلت Gaomon S620 هو Graphic Tablet رخيص الثمن مناسب للاستعمال والاستخدام في أكثر من حالة، فكرة الـGraphic Tablets او لوح الرسم الخاصة بجهاز الكمبيوتر أنها أجهزة تساعد المصممين والرسامين على استعمال جهاز الكمبيوتر في تحقيق مهمة يصعب تحقيقها باستخدام الفأرة العادية، وهي الرسم او الحركة بحرية على الشاشة، قارن بين استعمالك للقلم على لوحة الرسم وبين استعمالك للماوس على الكمبيوتر، اعني لا مقارنة الرسم على الورق اسهل بكثير، الوصول الى السمك المطلوب والوصول الى الانحنائات المطلوبة وكل شيء، لا وجه مقارنة، ميزة الجرافيك تابلت او لوحة الرسم او ما تحب تسميته هو انه يقوم بنقل تجربة القلم على الورق الى جهاز الكمبيوتر، فيمكنك استعماله على تطبيقات مثل Photoshop او illustrator او Whiteboard كأنك تستعمل قلمًا حقيقيًا، في هذا المقال نأخذك في مراجعة لتابلت Gaomon S620 وهو جرافيك تابلت ممتاز للاستعمال، تعالى لنأخذ جولة في هذا الجهاز.

جدول المحتويات

محتويات صندوق Gaomon S620

الـTablet نفسه

القلم الخاص بالـTablet

جيب خاص بالقلم لتحفظ القلم بداخله

كابل Micro USB لتوصيل التابلت

اسنان احتياطية للقلم مع مشبك لتغيير الأسنان

دليل التشغيل السريع

تحويلة OTG Type-C لتوصيل التابلت على أي جهاز بمدخل USB Type-C

مراجعة Gaomon S620

الخامات

التابلت كله من البلاستيك، حتى منطقة اللمس الخاصة به مصنوعة من البلاستيك كذلك، لكنه ليس من البلاستيك الرخيص، التابلت نفسه قوي ومتين لن تشعر بأنه من البلاستيك نهائيًا، ما لاحظته وانا استعمل التابلت عندما المسه بيدي فهناك صوت رنة خفيف يظهر من التابلت، هو صوت خفيف وفي الأغلب بسبب كون البلاستيك قريب من المكونات الداخلية للجهاز، لن يزعجك هذا الأمر ولن تلاحظه بشكل كبير وهذا من طبيعة البلاستيك على أي حال، خامات التابلت ممتازة جدًا، أزرار التابلت نفسها من البلاستيك، الأزرار Clicky بصوت جيد وتعطي احساس بأن الأزرار لها سعر غالي، ما يعيبها هي ان الـTravel الخاص بها قليل جدًا فان كنت معتادًا على أزرار اللابتوب مثلًا فستشعر بأن هذه الأزرار صغيرة جدًا.

القلم نفسه من البلاستيك، أيضًا ليس من البلاستيك الرخيص، لكنه ليس بسمك او بمتانة قلم مثل S Pen الخاص بسامسونج، لكن خامات القلم مثلها مثل أي قلم جيدة جدًا، القلم نفسه سميك بعض الشيء ليس رفيعًا جدًا لكن في المنقطة التي تلمس بها القلم فهناك اسطوانة من المطاط حيث تمسك القلم، مما يعطي مسكة القلم احساسًا جيدًا ويجعله ثابتًا في يدك، أزرار القلم من البلاستيك وهي أزرار خفيفة بعض الشيء، يمكن ان امسكت القلم بشكل خاطئ او جعلت الأزرار ناحية راحة يدك أن تضغطها عدة مرات بالخطأ، يستحسن عندما تحمل القلم ان تكون الأزرار تحت ابهامك حتى تكون سهلة الوصول ولا تضغط عليها بالخطأ

الإستجابة واللمس وتجربة الاستعمال

الإستجابة فهي استجابة سريعة جدًا معدل التأخير في التابلت بسيط جدًا، يمكن القول انك بمجرد ان تعتاد على استعمال التابلت لن تشعر بأي فارق بين تحريك القلم وتحريك الفأرة، بل ان كل ما تكتبه او ترسمه ستشعر بأن الجهاز يستجيب لك بشكل لحظي ولكن لن يضايقك معدل التأخير، فكرة العمل في التابلت ان بمجرد تحريك القلم فوق التابلت بدون اللمس يقوم ذلك بتحريك مؤشر الماوس على الجهاز، اما لمس شاشة التابلت بالقلم يعبر عن الضغط بزر الفأرة الأيسر، أعني هذا شيء بديهي فعندما تستعمل التابلت في الكتابة او في الرسم ستلمس الشاشة وانت ترسم او تكتب، لكن السؤال المهم هنا ما حال Gaomon S620 مع الكتابة او الرسم؟

استعمال Gaomon S620 في الرسم

تمت تجربة الـTablet على تطبيق Krita على ويندوز 10 في الرسم، تجربة الرسم كانت مذهلة، الأقلام كانت تستجيب لحساسية القلم بشكل مذهل، ان رسمت بسرعة بقلم رصاص مثلًا فهذا يؤدي الى ان الخطوط تكون خفيفة بعض الشيء ليست واضحة بشكل كبير وهذا ما كان يحدث، ان قمت بالضغط بشكل أكبر على القلم فستظهر الألوان واضحة أكثر ومُركزة بشكل أكبر، ان استعملت فرشاة الوان أيضًا نفس احساس الفرشة الحقيقية الضغط الشديد غير الحركة السريعة غير الضغط الخفيف، القلم والتابلت كانا يحاكيان هذه السيناريوهات بشكل ممتاز، وقد استعنا برسامة محترفة على أجهزة الكمبيوتر لتستعمل التابلت وكانت تجربتها له مرضية جدًا.

استعمال Gaomon S620 في الكتابة

استعملنا التابلت مع تطبيقات Microsoft Whiteboard و Samsung Notes، من ناحية Microsoft Whiteboard فالكتابة عليه كما يفترض ان تكون الكتابة على الورقة، بمجرد ان تعتاد على الكتابة ستشعر كأنك تكتب على ورقة بالضبط، حساسية القلم تختلف باختلاف ضغطتك، سُمك الخط المكتوب كذلك يختلف باختلاف ضغطتك، لكن هناك مشكلتين في عملية الكتابة هذه، المشكلة الأولى وستُحل بسرعة هي ان تعتاد على الكتابة بهذا الشكل، في بادئ الأمر ستشعر بأنك لا تستطيع الكتابة وبأن هناك مشكلة في كتابتك ولا تستطيع الكتابة بخط مستقيم، بعد ذلك لن تشعر بهذه المشكلة وستبدأ كتابتك تدريجيًا تتحول الى الشكل الطبيعي لكتابتك، المشكلة الثانية تكمن في خامة السن وخامة التابلت، كون الخامتين من البلاستيك هذا يجعل الاحتكاك بين سن القلم والتابلت ضعيفًا بعض الشيء، الاحتكاك جزء من تجربة الكتابة وعندما تكتب على ورقة مثلًا فإن احتكاك السن بالورقة هو ما يعطيك ثباتًا في تجربة الكتابة، هذا ضعيف في هذا التابلت.

من ناحية Samsung Notes فالكتابة كانت كأني أكتب على Galaxy Tab باستخدام الـS Pen، اكتب بحريتي ويختلف سمك الكتابة باختلاف قوة الضغطة، الاستجابة كان بها بعض التأخير ولكنه كان تأخيرًا طبيعيًا، لكن حتى اختصار الضغط على القلم من اجل المسح كان موجودًا، فكنت أضغط على زر القلم للتحويل الى الممحاة واقوم بمسح ما كتبته بكل سهولة وكأني استعمل S Pen رغم اني لازلت استعمل نفس شاشة التابلت، لكنك في الأغلب تسأل هنا كيف استعملناه على Samsung Notes؟ هذا يا صديقي بسبب ان التابلت يعمل على أي جهاز يمكن ان يتصل به عن طريق كابل USB، وقد قمت بتوصيله على Galaxy Tab S7 FE، فكان يعمل كأنه فأرة متصلة بالجهاز، لكن وقت الكتابة كأني استعمل القلم على الشاشة بالضبط.

حساسية اللمس

من ناحية حساسية اللمس فالقلم يحمل 8192 درجة حساسية يمكنك تخصيص النسبة بين قوة الضغطة والحساسية الناتجة عن القلم بسهولة من خلال التطبيق الذي سنتحدث عنه في وقت لاحق، للأسف لا وجود للـTilit Sensitivity في هذا القلم وهذا طبيعي نظرًا لتصميم القلم، أمر مثل التهشير في الرسم والتظليل سيكون معتمدًا على القلم الذي تستعمله في برنامج الرسم الذي ترسم عليه، أمور مثل الكتابة لن تكون عائقًا أمام هذا القلم بشكل عام خاصة مع حساسيته الممتازة.

الـPalm Rejection

التابلت لا يعمل بأي شيء غير القلم وهذه هي نقطة مميزة بعض الـGraphic Tablets لا تمتلكها، بسبب ان التابلت لا يعمل غير بقلمه هذا يجعلك تضع راحة يدك عليه بشكل مريح وتستند اليه بدون الخوف من ان تعاني في الكتابة عليه ومن ان يتوقف التابلت عن الاستجابة او من أي شيء آخر، بل ان يدك لن تشكل أي عائق ولن تتداخل مع كتابتك او رسمك او حركتك او أي شيء.

دعم الأجهزة

كما قلنا التابلت يدعم أي جهاز يمكن ان يتصل به عن طريق كابل USB فإن وصلته في هاتف او تابلت او جهاز كمبيوتر سيعمل بدون مشاكل، وسيكون مستجيبًا بشكل ممتاز، لكن ما لفت نظري بشكل زائد هنا ان القلم يعمل على أجهزة Samsung Galaxy Note وGalaxy Tab، القلم نفسه وحده تتعرف عليه أجهزة Galaxy Note وGalaxy Tab كأنه قلم S Pen، لكنه لا يعمل بشكل طبيعي، أعني وقت الكتابة على Samsung Notes فالقلم يكون طبيعيًا ويستجيب بشكل جيد، اذا ضغطت على الزر سيستدعي الـAir Command بشكل طبيعي، لكن في الشاشة الرئيسية والعادية لا يستجيب القلم بالشكل المطلوب لكنه يظل يعمل كزر للقائمة الخاصة بالهاتف بشكل غريب، وأوقات أخرى يتصرف القلم كأن الزر الخاص به مضغوط، هذا الأمر طبيعي أعني هو ليس قلمًا موجهًا للهاتف او للتابلت الخاص بسامسونج فليس مطلوبًا من هذا القلم ان يعمل عليهم بشكل طبيعي.

تطبيق الدعم

لحسن الحظ هناك تطبيق دعم للتابلت وهو تطبيق أكثر من رائع، يستطيع تخصيص كل شيء على التابلت، بداية من وظائف أزرار القلم الى وظائف أزرار التابلت نفسه، الى حساسية لمس القلم فيمكنك التعديل على مدى حساسية لمس القلم واختبارها بداخل التطبيق، كذلك التعديل على المساحة التي يمكن للتابلت العمل عليها، وان كان عندك أكثر من شاشة يمكن تخصيص التابلت للعمل على شاشة معينة بدلًا من الأخرى وتخصيص المساحة التي يعمل عليها على هذه الشاشة، أعنى مثلًا ان كنت تفتح تطبيقين بجانب بعضهما البعض وتريده ان يعمل على نصف الشاشة الأيمن يمكن القيام بذلك عن طريق إعدادات التطبيق بكل سهولة.

من يحتاج Gaomon S620؟

الرسم والتصميم

التابلت موجه بشكل كبير للرسامين والمصممين، يمكنك استعماله على برامج مثل Photoshop او illustrator او أي تطبيق من عائلة Adobe، او برامج رسم مثل Sai او Krita، يمكنك استعماله على جهاز تابلت لا يحمل دعمًا للقلم، في النهاية سيكون التابلت لوحة رسم ممتازة لتستعملها، واستعماله مع تطبيقات التصميم المختلفة يجعلم تتنقل بين الأدوات وتقوم بالتحديد والتعديل على الرسومات بشكل أفضل بكثير من استعمال الفأرة.

المدرسون والمحاضرون

يمكن استعمال التابلت في الكتابة على أجهزة الكمبيوتر سواء على تطبيق مثل Microsoft Whiteboard او للـAnnotations على Powerpoint، هذا يجعل التابلت مناسبًا لكل المدرسين ومناسبًا لأساتذة الجامعات في تقديم محاضرات ودروس مسجلة على أجهزة الكمبيوتر تكون أفضل للطلاب في فهمها.

الخلاصة ومميزات وعيوب Gaomon S620

الـGraphic Tablet او لوحات الرسم ليست لكل المستخدمين، الرسامون والمصممون والمدرسون أكثر من يستفيد بجهاز مثل هذا الجهاز المحترفون خاصة، هناك أنواع كثيرة من لوحات الرسم التي يمكن شراؤها لكن Gaomon S620 يقدم باقة من المميزات مقابل السعر تجعلك تفكر في شراؤه بدون تردد، سنتحدث عن السعر في وقت لاحق، لكن اجمالي ما تحصل عليه مقابل ما تدفعه في هذا التابلت يجعلك تصنفه كقيمة ممتازة مقابل ما تدفعه.

المميزات

خامات جيدة ليست رخيصة تمامًا

استجابة جيدة للمس مع Palm Rejection بدون مشاكل

وجود عدة أزرار قابلة للتخصيص سواء في القلم او في التابلت نفسه

لا يحتاج الى أي بطاريات ليعمل ولا أي مصدر طاقة غير كابل الـUSB

تطبيق الدعم يساعد على تخصيص كل شيء في التابلت والقلم

8192 نقطة حساسية في القلم مما يجعله مناسبًا للكثير من الاستعمالات

يعمل على أي جهاز بمدخل USB فيمكن توصيله على هاتف او تابلت او كمبيوتر

العيوب

يستعمل مدخل Micro USB القديم جدًا

لا وجود للـTilit Sensitivity من القلم بسبب تصميمه

التابلت يتسخ بسرعة من بصمات اليد وعلامات راحة اليد رغم ان ذلك لا يؤثر على استجابته نهائيًا

الـKeytravel لأزرار التابلت صغير جدًا فيشعرك بأن الأزرار ليست جيدة رغم صوتها الجيد واستجابتها الممتازة

ستحتاج الى بعض الوقت الطفيف لتعتاد عليه قبل ان تستعمله بشكل طبيعي

سعر Gaomon S620

سعر Gaomon S620 على الموقع الرسمي هو 40 دولار أمريكي فقط، أي ما يعادل 760 جنيه مصري تقريبًا وقت كتابة هذا المقال، السعر ممتاز نظرًا لجميع المميزات التي يقدمها التابلت، مع بعض العيوب التي تتعايش معها، يجعل هذا التابلت خيارًا ممتازًا غير غالي الثمن لجميع من يعملون في مجالات التصميم والرسم وحتى أساتذة الجامعات والمدرسين، باقة مميزات التابلت تجعله من الخيارات والأجهزة التي استمتعنا بمراجعتها.