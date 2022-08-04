شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روسيا يصممون منظومة جديدة لرصد التهديدات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيرجي كوبلوف المدير العام لمعهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية التابع لمؤسسة "روس كوسموس"، أن العلماء يعملون على تصميم منظومة جديدة لمراقبة الفضاء حول الأرض وفقا لما نقلته RT.

ويشير كوبلوف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه سيطلق على المنظومة الجديدة اسم "درب التبانة".

ويقول، "سنكون قادرين على السيطرة بصورة أفضل على وضع الحطام الفضائي والأجهزة العاملة والوضع الكهرمغناطيسي لخطوط الاتصال اللاسلكية الفضائية والطقس الفضائي، والأجرام السماوية الصغيرة والمذنبات والكويكبات التي يمكن أن تشكل خطورة على الأرض".

ويضيف، "يجب أن تضمن منظومة "درب التبانة" مراقبة مستمرة على مستوى العالم، لذلك من المخطط له نشر محطات أرضية بما فيها التلسكوبات في داخل روسيا وخارجها، ولكن لا يزال من السابق لأوانه تحديد جغرافية مواقع المحطات الأرضية، ولكن بصورة عامة يجب أن تكون في بلدان أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا ومناطق أخرى من العالم".

ويشير كوبلوف إلى أنه في الوقت الحاضر يعمل نظام إنذار مبكر آلي عن الحالات الخطرة في الفضاء القريب من الأرض، الذى ينفذ مهامه بنجاح، ولكن مع ذلك يجب المضى قدما إلى الأمام ابتكار منظومة جديدة، بحسب كوبلوف.