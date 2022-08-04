علوم وتكنولوجيا

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف – نصائح التصوير بالهاتف

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احمد صادق 0 تبليغ

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التصوير المعماري هو أحد أنواع التصوير المعروفة، والتي قد تستعين بها في حياتك اليومية لتصوير المبانِ الضخمة والعتيقة والعصرية، ترى أحيانًا أن الصور غير مقبولة أو أنها مجرد صور عادية ولا تفهم السبب، هل علمت أن لهذا النوع من التصوير قواعد ونصائح خاصة به! في هذا المقال ستتعلم التصوير المعماري باحترافية.

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف - نصائح التصوير بالهاتف 1

عليّ إخبارك أولًا بأنك يجب أن تكون مدركًا لماهية المبنى الذي تصوّره؛ أهو دار عبادة مثلًا أم هي مؤسسة ما، أم هو مَعلَمٌ سياحيّ! فعلى هذا الأساس تحدد منظورك الذي تود التصوير في إطاره والروح التي تود بعثها للرائي من تصويرك.

 مجموعة من القواعد والنصائح الخاصة بالتصوير المعماري:

1- يجب أن تكون على دراية بقواعد التكوين وعلى سبيل المثال منها أربعة: ‏

  • قاعدة التثليث: أي تضع الهدف الذي تصوره في ثلث القوة

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف - نصائح التصوير بالهاتف 1

للمصور احمد صادق

  •  قاعدة الخطوط الموجهة او الـ leading lines: أن تكون وجهة عدستك هي كل ما يشكل خط مستقيم أمامك

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف - نصائح التصوير بالهاتف 3

للمصور أحمد رزق

  • قاعدة التأطير أو الـ framing: وهو أن تضع المبنى بمنتصف إطار ما مثل الصورة التالية..

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف - نصائح التصوير بالهاتف 4

للمصور أحمد رزق

  •  قاعدة الـ odd numbers أو الأرقام الأحادية: مثل تصويرك لخمس مبانٍ مثلًا في إطار واحد؛ حيث بحسب الدراسات فإن الأعداد الفردية جاذبة لعين الإنسان:

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف - نصائح التصوير بالهاتف 5

مصدر الصورة

2- أن تنظر للمبنى بشكل مختلف: افتح عينيك على مصراعيها وتنقل بين الزوايا بعدستك، فالرائي ينظر أولًا لما يثير اهتمامه أكثر

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف - نصائح التصوير بالهاتف 6

‏للمصور محمد غريب

3- التصوير بعدسة واسعة – wide angle:

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف - نصائح التصوير بالهاتف 7

للمصور أحمد رزق

4- التركيز على التفاصيل: حيث للمباني ولهندسة تصميمها ما بين الحاضر والماضي تفاصيل مبهرة.

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف - نصائح التصوير بالهاتف 8

للمصور عبدالرحمن الخياط

5- التجريد أو التصوير التجريدي: وهنا حيث التفاصيل الأكثر دقة..حيث عليك أن تكون صقرًا في لقطتك!

التصوير المعماري

6- تصوير الإنعكاسات: الإنعكاسات على المباني/ أو انعاكسات المباني على بعضها مما يفصح عن شكلٍ فنيّ

التصوير المعماري

مصدر الصورة

7- تصوير المعالم السياحية: عند تصويرك للمعالم السياحية إذا التزمت بالنصيحة الثانية والحادية عشر في المقال أضمن لك صورًا مبهرة.

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف - نصائح التصوير بالهاتف 9

للمصور محمد غريب

8- البساطة: البساطة تعني أن المبنى لا يحتاج منك الكثير لتبرز أهميته وقيمته، فهي تتركز تمامًا في ماهيته، مطلوب منك حينئذٍ أن تلتقط الصورة بشكلٍ مقبول.

كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف - نصائح التصوير بالهاتف 10

9-يجب أن تحافظ على شكل المبنى: بمعنى ان تبقي خطوطه الرأسية بشكلها الرأسيّ، والأفقية بالمثل. وهذا شيء يمكنك ضبطه في عملية التعديل على الصور من خلال أداة ضبط المنظور، ولكن القواعد وضعت لتكسر؛ فقد تأتي لك فكرة قائمة على كسر تلك القاعدة أو أي قاعدة أخرى.

التصوير المعماري

10- التصوير بـ long exposure

التصوير المعماري

11- أهمية وجود أشخاص( أبطال) في الصورة: مما يبعث روح الحياة من الصورة، ويبرز قيمة اللقطة.

التصوير المعماري

وبهذا تكون قد تعلمت أن تصور ذلك المبنى الذي يعجبك..ولكن تلك المرة بشكلٍ احترافيّ.

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المصدر الأصلي : عرفني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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