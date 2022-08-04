كيفية التصوير المعماري باستخدام الهاتف – نصائح التصوير بالهاتف

التصوير المعماري هو أحد أنواع التصوير المعروفة، والتي قد تستعين بها في حياتك اليومية لتصوير المبانِ الضخمة والعتيقة والعصرية، ترى أحيانًا أن الصور غير مقبولة أو أنها مجرد صور عادية ولا تفهم السبب، هل علمت أن لهذا النوع من التصوير قواعد ونصائح خاصة به! في هذا المقال ستتعلم التصوير المعماري باحترافية.

عليّ إخبارك أولًا بأنك يجب أن تكون مدركًا لماهية المبنى الذي تصوّره؛ أهو دار عبادة مثلًا أم هي مؤسسة ما، أم هو مَعلَمٌ سياحيّ! فعلى هذا الأساس تحدد منظورك الذي تود التصوير في إطاره والروح التي تود بعثها للرائي من تصويرك.

مجموعة من القواعد والنصائح الخاصة بالتصوير المعماري:

1- يجب أن تكون على دراية بقواعد التكوين وعلى سبيل المثال منها أربعة: ‏

قاعدة التثليث: أي تضع الهدف الذي تصوره في ثلث القوة

للمصور احمد صادق

قاعدة الخطوط الموجهة او الـ leading lines: أن تكون وجهة عدستك هي كل ما يشكل خط مستقيم أمامك

للمصور أحمد رزق

قاعدة التأطير أو الـ framing: وهو أن تضع المبنى بمنتصف إطار ما مثل الصورة التالية..

للمصور أحمد رزق

قاعدة الـ odd numbers أو الأرقام الأحادية: مثل تصويرك لخمس مبانٍ مثلًا في إطار واحد؛ حيث بحسب الدراسات فإن الأعداد الفردية جاذبة لعين الإنسان:

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‏ 2- أن تنظر للمبنى بشكل مختلف: افتح عينيك على مصراعيها وتنقل بين الزوايا بعدستك، فالرائي ينظر أولًا لما يثير اهتمامه أكثر

‏للمصور محمد غريب

3- التصوير بعدسة واسعة – wide angle:

للمصور أحمد رزق

4- التركيز على التفاصيل: حيث للمباني ولهندسة تصميمها ما بين الحاضر والماضي تفاصيل مبهرة.

للمصور عبدالرحمن الخياط

5- التجريد أو التصوير التجريدي: وهنا حيث التفاصيل الأكثر دقة..حيث عليك أن تكون صقرًا في لقطتك!

6- تصوير الإنعكاسات: الإنعكاسات على المباني/ أو انعاكسات المباني على بعضها مما يفصح عن شكلٍ فنيّ

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7- تصوير المعالم السياحية: عند تصويرك للمعالم السياحية إذا التزمت بالنصيحة الثانية والحادية عشر في المقال أضمن لك صورًا مبهرة.

للمصور محمد غريب

8- البساطة: البساطة تعني أن المبنى لا يحتاج منك الكثير لتبرز أهميته وقيمته، فهي تتركز تمامًا في ماهيته، مطلوب منك حينئذٍ أن تلتقط الصورة بشكلٍ مقبول.

9-يجب أن تحافظ على شكل المبنى: بمعنى ان تبقي خطوطه الرأسية بشكلها الرأسيّ، والأفقية بالمثل. وهذا شيء يمكنك ضبطه في عملية التعديل على الصور من خلال أداة ضبط المنظور، ولكن القواعد وضعت لتكسر؛ فقد تأتي لك فكرة قائمة على كسر تلك القاعدة أو أي قاعدة أخرى.

10- التصوير بـ long exposure

11- أهمية وجود أشخاص( أبطال) في الصورة: مما يبعث روح الحياة من الصورة، ويبرز قيمة اللقطة.

وبهذا تكون قد تعلمت أن تصور ذلك المبنى الذي يعجبك..ولكن تلك المرة بشكلٍ احترافيّ.