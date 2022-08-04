شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار الجراح الروبوتى على محطة الفضاء الدولية فى 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء في نبراسكا روبوتًا جراحا يسمى MIRA، وهو اختصار لـ "المساعد الآلي المصغر في الجسم الحي"، بعد سنوات من الدعم والرعاية من وكالة ناسا، ومن المقرر أن يتم اختبار الجراح الآلي على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، ويمكنه يومًا ما إجراء عملية جراحية بشكل مستقل على البشر في الفضاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في عام 2024، سينطلق الروبوت الجراحي المصغر باتجاه المحطة الفضائية، حيث سيثبت قدرته على قطع الأنسجة المحاكية.

ويكشف العلماء أنه يمكن في يوم من الأيام إصلاح الزائدة الممزقة لرائد الفضاء أثناء مهمة إلى المريخ، أو إزالة شظية من جندي أصيب بانفجار على بعد آلاف الأميال.

كما أن MIRA هو من ابتكار شين فاريتور، الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة نبراسكا لينكولن (UNL)، وأعلنت وكالة ناسا أنها منحت الجامعة 100،000 دولار لتجهيز الروبوت الجراحي لمهمة الاختبار 2024.

قال البروفيسور فاريتور: "لقد كانت ناسا داعمًا طويل الأمد لهذا البحث، وكتتويج لهذا الجهد، ستتاح لروبوتنا فرصة الطيران في محطة الفضاء الدولية".

ويزن MIRA رطلين فقط وهي في الأساس أسطوانة روبوتية طويلة ذات شقين متحركين في الأسفل، ويحتوي على أداتين صغيرتين في النهاية.