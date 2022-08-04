شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تعديل التغريدات المضمنة على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحدة من أكثر الميزات المتوقعة على تويتر - زر التعديل - لا تزال قيد التطوير، ولكن بفضل باحثة التطبيقات جان منشين وونج، كشفت فكرة عن كيفية تنفيذ التعديلات على التغريدات المضمنة على موقع الويب.

إذا تم تحرير تغريدة بعد تضمينها على موقع ويب على سبيل المثال، في مقالة إخبارية، فستظل التغريدة المضمنة تعرض النص القديم، ولكنها تتضمن رابطًا للإصدار الأحدث.

ستعرض التغريدات المضمنة المعدلة النص "هناك نسخة جديدة من هذه التغريدة"، مما يتيح للمستخدمين خيار النقر فوق النص الجديد وقراءته وفقا لموقع Engadget.

ويبدو أن مثل هذا التصميم يوفر شفافية أكثر من مجرد عرض النص الجديد في المقدمة، وقد يهدئ المخاوف أن منح المستخدمين حرية تحرير التغريدات.

ماذا لو قرر المستخدمون تضمين تغريدة تم تحريرها بالفعل؟

بدلاً من عرض النص الأصلي ستعرض التغريدة المضمنة النص الجديد (بعبارة أخرى ستقرأ تمامًا مثل كيفية العثور عليها). ولكن أسفل التغريدة التي تم تعديلها، سيكون هناك طابع زمني ونص "آخر تعديل".

لقد مرت بضعة أشهر فقط منذ أن أكد تويتر أن زر التعديل قيد التطوير بالفعل، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يرى المستخدمون الميزة قيد التشغيل.

ضع في اعتبارك أن تويتر يخطط لاختبار الميزة على مشتركي Twitter Blue المميزين أولاً، قبل طرحها على بقية الجمهور.

نظرًا لأن تويتر زاد مؤخرًا رسوم الاشتراك الأزرق بمقدار دولارين ، فقد يكون الأمر يستحق الانتظار فقط.