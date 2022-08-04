شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إزالة الاختصارات من سطح المكتب على جهاز Mac أو كمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك الكثير من البرامج المثبتة على جهاز الكمبيوتر، فهذا يجعل سطح المكتب الخاص بك مليء بالاختصارات، وهذه رموز لا تحتوي فعليًا على أي بيانات خاصة بها، ولكنها تتيح لك الانتقال بسرعة إلى تطبيقات أو مجلدات أخرى، ونظرًا لأن هذه الاختصارات هي مجرد روابط، يمكنك إزالتها من سطح المكتب دون حذف الملفات المهمة التي تشير إليها، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

هناك ثلاث طرق للتخلص من اختصارات سطح المكتب، ويمكنك عادةً معرفة أن الرمز هو اختصار لأنه سيحتوي إما على سهم صغير في الزاوية اليسرى السفلية، أو يكون عبارة عن اختصار الاسم.

وتعد أسهل طريقة لحذف اختصار هي الضغط بزر الماوس الأيمن فوقه، ثم تحديد حذف (كمبيوتر شخصي) أو نقل إلى سلة المهملات (نظام التشغيل Mac) من القائمة التي تظهر، وإذا سألك ما إذا كنت تريد إزالة الاختصار، فتأكد من قيامك بذلك.

أما الطريقة الثانية: إذا كان لديك مفتاح Delete مخصص على لوحة المفاتيح وهو منفصل عن backspace، فيمكنك أيضًا الضغط فوق الاختصار مرة واحدة، ثم الضغط على مفتاح Delete هذا.

وتضمن الطريقة الأخيرة: إذا كان لديك رمز Recycling Bin (PC) أو Trash (Mac) على سطح المكتب، فيمكنك الضغط فوق الاختصار وسحبه إلى هذا الرمز.

تذكر فقط أن حذف هذه الاختصارات لا يماثل حذف التطبيق أو المجلد الذي ترتبط به، وللقيام بذلك، ستحتاج إلى العثور على الموقع الفعلي للمجلد وحذفه من هناك، أو إزالة التطبيق باستخدام الأدوات المضمنة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.