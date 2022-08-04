شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية البحث عن سجل TikTok الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان أحد الجوانب الأكثر إحباطًا في تيك توك هو صعوبة العثور على مقطع فيديو أعجبك حقًا وأردت مشاهدته مرة أخرى ولكن تم تمريره أو مشاهدته عن طريق الخطأ قبل يوم أو يومين.

في السابق كانت هناك سلسلة طويلة ومعقدة من الخطوات التي كان عليك اتباعها لاكتشاف سجل المشاهدة على TikTok - مما يجعلها لا تستحق الجهد المبذول.

ومع ذلك يمكنك بسهولة العثور على سجل المشاهدة الخاص بك للأيام السبعة الماضية - وإذا أردت قم بحذفه وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

للعثور على سجل المشاهدة في تطبيق TikTok:

اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

حدد الأيقونة المكونة من ثلاثة أسطر في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على الإعدادات والخصوصية ثم سجل المشاهدة.

سترى الآن معرضًا يضم جميع مقاطع الفيديو التي شاهدتها على مدار الأيام السبعة الماضية.

انقر فوق أي شيء تريد إعادة مشاهدته.

إذا كنت تفضل عدم حفظ سجل المشاهدة أو إذا كنت تريد محو السجل الحالي ، فمن السهل الترتيب:

في صفحة سجل المشاهدة اضغط على رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى.

انقر فوق مسح السجل ثم مسح لمسح السجل الحالي.

أوقف سجل المشاهدة إذا كنت لا تريد حفظه.

ضع في اعتبارك أنه حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل سجل المشاهدة ، فإن TikTok لا يزال يتتبع مقاطع الفيديو التي تشاهدها لأن هذه هي الطريقة التي تحدد بها خوارزمياتها مقاطع الفيديو التي ستظهر لك في المستقبل.