شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين البحث عن اسم جهاز الكمبيوتر وتغييره على ويندوز أو Mac؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنحك كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز Windows وأجهزة Mac طريقة سهلة للتحقق من الاسم الشخصي لجهاز الكمبيوتر، ثم تغييره إذا كنت تريد ذلك، وهنا نرصد لك الخطوات التي يجب عليك إتباعها في الاثنين وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية العثور على اسم جهاز الكمبيوتر في نظام Windows 10 أو Windows 11

ستحتاج على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، إلى فتح قائمة "حول" للعثور على وتغيير اسم جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. على لوحة مفاتيح Windows PC، اضغط على مفتاح Windows + I لفتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط فوق خيار النظام في الجزء العلوي الأيسر من صفحة الإعدادات.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل قائمة النظام وحدد حول.

سيتم إدراج اسم الكمبيوتر الخاص بك بجوار اسم الجهاز، ستتمكن أيضًا من العثور على الرقم التسلسلي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك واسم الطراز في هذه الصفحة.

إذا كنت تريد تسمية جهاز الكمبيوتر الخاص بك باسم جديد، فاضغط فوق خيار إعادة تسمية هذا الكمبيوتر.

كيف تجد اسم جهاز الكمبيوتر على جهاز Mac

ستجد اسم جهاز Mac الخاص بك في قائمة "المشاركة"، ويمكنك تغييره من هذه القائمة أيضًا.

1. اضغط فوق رمز Apple في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة جهاز Mac، ثم اضغط فوق تفضيلات النظام.

2. بالقرب من أسفل قائمة تفضيلات النظام، اضغط فوق مشاركة، يبدو الرمز الخاص به على شكل مجلد أزرق.

ستجد اسم جهاز Mac الخاص بك في حقل نص اسم الكمبيوتر في الأعلى، ويمكنك الضغط داخل هذا الحقل لتعديل الاسم كما تريد.