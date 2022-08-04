شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرامة 30 مليون دولار على شركة Robinhood للتشفير لانتهاك لوائح غسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أحدث ما يبدو أنه سلسلة من التحديات التي يتعين على الشركة مواجهتها، فرضت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك غرامة قدرها 30 مليون دولار على قسم التشفير في Robinhood. إنه أول إجراء تنفيذي يركز على التشفير من قبل الجهة التنظيمية، والتي أصدرت عقوبة بملايين الدولارات ضد Robinhood لما تقول إنها انتهاكات ضد لوائح الدولة لمكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني، وقالت إدارة الخدمات المالية في إعلانها إنها وجدت أوجه قصور كبيرة في برامج امتثال الشركة بعد فحص رقابي.

على ما يبدو لم يكن هناك عدد كافٍ من الأشخاص العاملين في برنامج Robinhood للامتثال لغسيل الأموال. فشلت الشركة أيضًا في الانتقال من نظام المراقبة اليدوي ، والذي لم يعد كافيًا الآن لأنه أكبر بكثير مما كان عليه عندما بدأ. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الإدارة أن السياسات المتبعة في برنامج Robinhood للأمن السيبراني لا تتوافق تمامًا مع لوائح الأمن السيبراني والعملة الافتراضية الرسمية.

ذكر منظم نيويورك أيضًا أن Robinhood صادقت بشكل غير صحيح على الامتثال للوائح إدارة مراقبة المعاملات ولائحة الأمن السيبراني. نظرًا لأنه لم يكن متوافقًا تمامًا مع قواعد الأمن السيبراني للدولة ، انتهك Robinhood القانون من خلال الادعاء بالامتثال وفقا لما نقله موقع Engadget.

قال المنظم إن Robinhood فشلت في الالتزام بمتطلبات حماية المستهلك من خلال عدم الاحتفاظ برقم هاتف منفصل (وعرضه على موقعها على الإنترنت) خصيصًا لشكاوى المستهلكين.

وقال المشرف على الخدمات المالية، أدريان أ.هاريس ، في بيان: "مع نمو أعمالها فشلت Robinhood Crypto في استثمار الموارد المناسبة والاهتمام لتطوير ثقافة الامتثال والحفاظ عليها - وهو فشل أدى إلى انتهاكات جسيمة لقواعد إدارة مكافحة غسل الأموال والأمن الإلكتروني. جميع شركات العملات الافتراضية مرخصة في New تخضع ولاية يورك لنفس اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك والأمن السيبراني مثل شركات الخدمات المالية التقليدية. وستواصل إدارة الدعم المالي التحقيق واتخاذ الإجراءات عندما ينتهك أي مرخص له القانون أو لوائح الإدارة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لحماية المستهلكين و ضمان سلامة وسلامة المؤسسات ".

بصرف النظر عن الاضطرار إلى دفع 30 مليون دولار، يجب على Robinhood الاحتفاظ بمستشار مستقل يقوم بتقييم ما إذا كانت قد اتخذت الإجراءات المناسبة لمعالجة الانتهاكات وأوجه القصور بموجب التسوية.

أعلنت Robinhood أيضًا مؤخرًا أنها تسرح 23 في المائة من قوتها العاملة بسبب التضخم القياسي وانهيار العملة المشفرة. إنها الجولة الثانية من تخفيض الوظائف في الشركة هذا العام وستؤثر على الموظفين عبر الأقسام، جاء هذا الكشف بعد أن نشرت Robinhood أرباحها للربع الثاني من عام 2022، حيث سجلت خسارة صافية قدرها 295 مليون دولار وأعلنت انخفاضًا قدره 1.9 مليون في عدد المستخدمين النشطين شهريًا.