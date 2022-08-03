شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس تستعرض منصتها الجديدة لإطلاق الصواريخ فى "فوستوتشنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن العمل مستمر على تطوير المنشآت الجديدة ومنصات إطلاق الصواريخ في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، ونشرت المؤسسة في صفحتها على "تليجرام" مقطعا مصورا بتقنية تايم لابس أظهرت فيه مراحل بناء مستويات البرج الجديد لإطلاق صواريخ Angara في المطار.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أرفقت الوكالة المقطع بتعليق يقول "في يوليو العام الجاري تم الانتهاء من تركيب المستويات الـ 17 لمنصة إطلاق صواريخ Angara، نحن نقدم لك معرفة كيفية بناء البرج".

وأشارت "روس كوسموس" إلى "أن البرج الجديد مصمم لاستيعاب معدات الاتصالات والأنظمة اللازمة لإطلاق الصواريخ الفضائية، وتوفير جميع الظروف المناسبة للمختصين لمعاينة الصواريخ، كما أنه يوفر حماية عالية للصواريخ في حال هبوب رياح قوية في منطقة المطار.

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ "أنجارا" الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا، وعام 2014 أجرت عملية إطلاق لصاروخ خفيف شبه مداري من هذا النوع، وفي أبريل الفائت أطلقت صاروخ Angara خفيف إلى مدارات الأرض أيضا.

أما "فوستوتشني" فهو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.