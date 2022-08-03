افضل برامج مونتاج الفيديو المجانية على جهاز الكمبيوتر 2022

برامج مونتاج الفيديو المجانية منتشرة بشكل كبير على أجهزة الكمبيوتر، الكثير من الناس يعملون في مجال تحرير مقاطع الفيديو والمونتاج فهو من مجالات العمل الحر المنتشرة بشكل كبير، والتي يمكنك ربح العديد من الأموال منها بسهولة، لكن ما يعيق أي شخص يعمل بهذا المجال هو اختيار برنامج المونتاج الخاص به، مع انتشار العديد من البرامج المدفوعة والمجانية فيبدو الأمر معقدًا خاصة بالنسبة للمبتدئين، في هذا المقال سنتحدث عن أفضل برامج مونتاج الفيديو المجانية على جهاز الكمبيوتر، مع ذكر مميزات وعيوب كل برنامج منهم.

جدول المحتويات

هو برنامج يعمل من خلال المتصفح فقط، برنامج Web مميز يساعدك على القيام بكل أعمال المونتاج التي تريدها من خلال المتصفح دون الحاجة الى تحميله، مما يميز هذا التطبيق كذلك انه على عكس باقي برامج المونتاج لا يتطلب مواصفات قوية للغاية، لأن استعمال تطبيق ويب يجعلك تستعمل جهاز كمبيوتر آخر يعمل عليه البرنامج، فلن تحتاج الى مواصفات قوية جدًا لتستطيع استخدام التطبيق

المميزات

واجهة المستخدم السهلة

يحمل قوالب تعديل ومونتاج معدة مسبقًا

ادوات المونتاج متعددة وسهلة الاستخدام

يحمل مكتبة من مقاطع الموسيقى المختلفة لتستعملها بشكل حر

العيوب

يحتاج الى اتصال انترنت سريع ومستقر

يضيف البرنامج علامة مائية لأي فيديو تم تحريره مجانًا لحفظ حقوق الاستخدام

لا يمكن التبديل بين القوالب اثناء تحرير الفيديو يجب عليك الانتهاء من العمل على فيديو لتغيير القالب

برنامج ممتاز من شركة Windershare الشهيرة، سهل الاستخدام، يوفر دليل استخدام لكل ادواته، كما انه مناسب للمبتدئين، مما يجعل هذا البرنامج مناسبًا لكل من يريدون دخول مجال المونتاج لكن بدون تعمق فيه.

المميزات

البرنامج سريع في الـRender

يقدم البرنامج شروحات لجميع الأدوات الخاصة به

البرنامج يوفر العديد من الأدوات الإضافية

يمكن للبرنامج استعمال الشاشة الخضراء Green Screen

اضافة مؤثرات بصرية لمقاطع الفيديو بسهولة

تعديل توقيت مقاطع الفيديو بشكل تلقائي

العيوب

لا يدعم التعامل مع الملفات بامتداد SVG

البرنامج لا يعمل بأسرع حال على المعالجات المصنعة بواسطة شركة AMD

بعض الأدوات تحتاج ان تقوم بتسجيل الدخول الى حسابك على موقع البرنامج لتعمل

اضافة الكلمات للمقاطع محدج

يضيف علامة مائية كبيرة للمقاطع

هو برنامج مونتاج آخر يعمل من خلال المتصفح فقط، يحتوي على مجموعة من الأصوات التي يمكن استعمالها في فيديوهاتك، وهو مناسب لعمل مقاطع فيديو ترويجية التي يمكن نشرها على السوشيال ميديا، كما انه يناسب الطلبة والمدرسين لانشاء مقاطع فيديو صغيرة للأغراض التعليمية

المميزات

سهل التعلم ومناسب للمبتدئين

سهل الاستخدام

دعم عدد كبير من صيغ الملفات

نسخة الهاتف منه تحمل مميزات كثيرة

يحمل مكتبة كبيرة نوعًا ما من مقاطع الفيديو الجاهزة والصور

العيوب

هناك بعض الأخطاء البرمجية ومشاكل في الأداء نتيجة للاستقرار

مكتبة الأصوات المتوفرة محدودة نوعًا ما

خدمة العملاء بطيئة في الرد

لا تسمح النسخة المجانية بالتعديل على جودة اعلى من 480p

سرعة رفع مقاطع الفيديو عليه ليست جيدة

عدد القوالب المعدة مسبقًا قليل

واحد من برامج مونتاج الفيديو المجانية سهلة الاستخدام، يقدم لك مكتبة ضخمة من الوسائط المتعددة، يمكنك من القيام بالمهام البسيطة بسهولة مثل دمج اكثر من مقطع في ملف واحد، او انشاء مقاطع احترافية وكبيرة بفضل أدوات التحرير الكثيرة التي يقدمها البرنامج.

المميزات

امكانية استخراج الملف بعدد كبير من الصيغ

البرنامج يسمح برفع الملفات بشكل مباشر على يوتيوب وفيسبوك

ادوات مونتاج احترافية مجانية

سهولة استخدام المؤثرات البصرية واضافتها للمقاطع

العيوب

ليس مناسبًا لتعليم المبتدأين

لا يسمح بانشاء مقاطع بدقة أعلى من 720p

بعض الأحيان يعاني التطبيق من بعض المشاكل مثل الاغلاق المفاجئ

واحد من أفضل برامج مونتاج الفيديو المجانية على الإطلاق، بل ينافس بسهولة برامج مونتاج احترافية مثل Adobe Premiere، ويعتمد الكثير من المحترفين على هذا البرنامج في عملهم والكثير من الـYoutubers المشهورين، كما يُستعمل هذا البرنامج في أفلام هوليوود، خاصة مع احترافية هذا البرنامج في التعامل مع الألوان وتصحيحها وتعديلها، لدرجة ان شركة Adidas تستعمله في اعلاناتها.

المميزات

مجاني بالكامل مع ادوات مونتاج احترافية

سهل الاستخدام

يسمح بعمل تعديلات كثيرة على الأصوات

واجهة مستخدم عصرية

اداة للتعرف على وجوه الأشخاص في مقاطع الفيديو

اداة مزامنة للصوت مع الصورة في المقطع

تحكم دقيق في التعامل مع زمن مقطع الفيديو

العيوب

يتطلب مواصفات قوية

لا يحتوي على قوالب مونتاج معدة مسبقًا

يفتقر الى ادوات خاصة بتحرير الأصوات

بطئ بعض الشيء في التحميل والفتح

واحد من برامج مونتاج الفيديو المجانية مفتوحة المصدر، يدعم مجموعة واسعة من صيغ الفيديوهات والصوت، يمتلك مجموعة واسعة من المميزات، كما انه يدعم أكثر من منصة ويمكن استعماله على أكثر من نظام تشغيل بسهولة.

المميزات

امكانية استعماله على أكثر من منصة

مجاني الاستعمال

ملئ بالمميزات

يتحدث باستمرار

العيوب

ميزة الـVoiceover توقف البرنامج عن العمل مع المستخدمين

الواجهة ليست الأسهل في التعامل كبداية

في الأساس Blender هو تطبيق انشاء مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد وهو من التطبيقات الناجحة بشكل كبير في ذلك، لكن من جانب آخر هو واحد من أفضل برامج مونتاج الفيديو المجانية، كما انه يستطيع تحرير والتعديل على الفيديوهات كأي برنامج احترافي مدفوع

المميزات

لا يتطلب مواصفات عالية ليعمل بكامل كفائته

قوالب التحرير الخاصة به لا يحتوي معظمها على علامة مائية ويمكن ازالتها من القوالب الأخرى

البرنامج يحمل عدد كبير من المؤثرات البصرية

يمكن للبرنامج معالجة وتحرير المقاطع بسرعة كبيرة

العيوب

لا يمكن مشاهدة الفيديو قبل حفظه

بعض المستخدمين واجهوا مشاكل مع أداء البرنامج

يحتوي على الأدوات الأساسية فقط للمونتاج

صعب الاستخدام بعض الشيء