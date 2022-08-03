هل تتعرض مصر لسيول مثل الإمارات ؟ .. الأرصاد ترد

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع ، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن الأجواء التي شهدتها بعض الدول العربية وتحديدا الخليجية (هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول) جاءت نتيجة التعرض لكتل هوائية مختلفة عما تشهده مصر.

وأضاف "شاهين" ، أن مصر لا تزال تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، ويظل أغلب فترات فصل الصيف.

وأوضح أن شهر أغسطس يشهد زيادة نسب الرطوبة سواء على شمال أو جنوب البلاد، مع امتداد الحزام المداري الذي يضرب شمال السودان ويصل تأثيره إلى مصر بدءا من يوم الجمعة.

ونوه بأن هذه الحالة تتضمن هطول أمطار على المناطق الحدودية سواء جنوب الصعيد أو سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرا إلى أن هذه الحالة مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتتضمن هذه الحالة، تكاثر في السحب التي قد تكون رعدية أحيانا، وستكون الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية

وتعرضت عدة دول عربية مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان والجزائر لموجة من هطول الأمطار الغزيرة، وصلت إلى حد السيول في الكثير من مناطقها.