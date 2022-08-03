شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تتعاون مع ميانمار فى مجالات استشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف أن بلاده ستتعاون مع ميانمار في العديد من المجالات ومنها مجال استشعار الأرض عن بعد، وخلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره في ميانمار وونا ماونج لوين قال لافروف: "تعمل مؤسسة روس كوسموس الروسية مع شركاء من ميانمار على إنشاء بنية تحتية هنا لتطوير مجالات استشعار الأرض عن بعد".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشار الوزير إلى أن "العلاقات بين روسيا وميانمار يمكن أن يكون لديها فرص جيدة للتعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات الطاقة النووية".

وأوضح لافروف "أن مؤسسة روس آتوم الروسية تعمل مع شركائها بنشاط في مجالات التكنولوجيا النووية، ولا سيما للأغراض السلمية مثل توليد الطاقة الكهربائية، كما أن شركة (باشنيفت) الروسية تتعاون مع شركاء من ميانمار في مجالات الهيدروكربون".

وتتعاون روسيا حاليا مع العديد من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في مجالات استخدام الفضاء للأغراض السلمية، كما تبني في عدة بلدان محطات أرضية لتطوير عمل منظومة "جلوناس" الملاحية.