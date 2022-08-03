شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف كيف تؤثر صداقات فيس بوك على النتائج الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة واسعة النطاق لبيانات تضم 21 مليار صداقة على فيس بوك ، بقيادة الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد راج شيتي ، كيف تساعد هذه الروابط الاجتماعية في تشكيل النتائج الاقتصادية في البلاد، وقام الباحثون بفحص البيانات على فيس بوك التي تم جمعها من 72.2 مليون مستخدم على فيس بوك في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عامًا والذين أدرجوا الرمز البريدي الخاص بهم.

ووجد البحث، الذي نُشر في ورقتين بحثيتين في مجلة Nature ، أن الروابط الاجتماعية تلعب دورًا مهمًا في مساعدة الناس على تحقيق الحراك الاقتصادي، وأن الأحياء التي تعزز المزيد من الروابط بين الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وذوي الدخل المرتفع تميل إلى التمتع بمستويات أعلى من التنقل، ووجد الفريق أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض كانوا أكثر عرضة لتحسين أوضاعهم المالية بمرور الوقت إذا كانوا مرتبطين بأشخاص ذوي دخل أعلى.

وتلعب الروابط الاجتماعية دورًا مهمًا في مساعدة الناس على تحقيق الحراك الاقتصادي، ووفقًا للدراسة ، إذا كان الأطفال ذوو الحالة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة (SES) قد نشأوا في مقاطعات ذات ترابط اقتصادي مماثل لتلك الخاصة بالطفل العادي الذي لديه آباء ذوو حالة اجتماعية واقتصادية عالية ، فإن دخلهم في مرحلة البلوغ سيرتفع بنسبة 20٪ في المتوسط.

أما في الورقة الثانية ، وجد شيتي أن الروابط بين الأشخاص ذوي الدخل المرتفع والمنخفض غالبًا ما يتم تشكيلها من خلال المنظمات الاجتماعية المنظمة مثل المدارس والجماعات الدينية، وفي عام 2018 ، قام فريق من الباحثين ، بقيادة الخبير الاقتصادي شيتي ، بالاتصال بميتا بسؤال: هل يمكن للشبكة الاجتماعية للفرد أن تساعد في انتشالهم من الفقر؟

وفي عام 2003 ، في سن الرابعة والعشرين ، أصبح شيتي أستاذًا مساعدًا للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، وأصبح أستاذًا مشاركًا هناك في سن الثامنة والعشرين، وفي عام 2020 ، حصل شيتي على جائزة إنفوسيس في الاقتصاد ، وهي أعلى جائزة نقدية تعترف بالإنجازات في العلوم والبحوث ، في الهند.

وقال كليج في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين: "شيتي وفريقه في هارفارد إنسايتز إنسايت معروفون بأبحاثهم الرائدة حول الفرص الاقتصادية في الولايات المتحدة وكيف يمكن للسياسة العامة أن تحسن الحراك الاقتصادي للفرد"، وسويًا ، شرعت شركة Opportunity Insights و Meta في مشروع بحث مدته سنوات ، وبلغ ذروته في الورقتين.

كما أدى إلى إنشاء أطلس رأس المال الاجتماعي ومجموعات بيانات جديدة ورؤى بحثية تستخدم بيانات من صداقات فيس بوك لتوفير مقاييس لرأس المال الاجتماعي عبر الرموز البريدية والمدارس الثانوية والكليات في الولايات المتحدة، وقال ميتا: "نأمل أن نساهم في مشاريع بحثية مماثلة حول العالم".