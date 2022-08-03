علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعرف على جميع الألعاب القادمة إلى Xbox فى أغسطس 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على جميع الألعاب القادمة إلى Xbox فى أغسطس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون شهر أغسطس وقتًا مزدحمًا لألعاب Xbox حيث من المقرر الكشف عن العديد من العناوين الرئيسية والمثيرة للاهتمام هذا الشهر بعد شهر يوليو الهادئ نوعًا ما، وسيتم تعريف مستخدمي Xbox بالعديد من الألعاب الجديدة وبغض النظر عن النوع الذي يعجبك ، فإن إصدارات هذا الشهر ستوفر شيئًا صغيرًا للجميع. 

 

فمن ألعاب المحاكاة إلى ألعاب الحركة وألقاب العالم المفتوح، سيتمكن اللاعبون من الاستمتاع بأنواع مختلفة من الألعاب في أغسطس، و تشمل المجموعة المتنوعة من الألعاب - Saints Row وAction-RPG Thymesia و F1 Manager 2022، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تكون الألعاب الأخرى متاحة مباشرة في Xbox Game Pass.

 

وتتضمن هذه العناوين Midnight Fight Express و Two Point Campus و Tinykin بالإضافة إلى لعبة Sam Barlow الجديدة Immortality. هنا قمنا بإدراج جميع إصدارات Xbox الرئيسية في أغسطس 2022.

 

قائمة الألعاب: 

South of the Circle

Turbo Golf Racing

 

Two Point Campus

 

Thymesia

 

Lost in Play

 

Cult of the Lamb

 

Arcade Paradise

 

Marvel’s Spider-Man Remastered

 

Way of the Hunter

 

Rollerdome

 

Saints Row

 

Midnight Fight Express

 

Soul Hackers 2

 

F1 Manager 2022

 

Pac-Man World Re-Pac

 

Destroy All Humans 2: Reprobed

 

Immortality

 

Tinykin

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا