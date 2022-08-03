شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على جميع الألعاب القادمة إلى Xbox فى أغسطس 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سيكون شهر أغسطس وقتًا مزدحمًا لألعاب Xbox حيث من المقرر الكشف عن العديد من العناوين الرئيسية والمثيرة للاهتمام هذا الشهر بعد شهر يوليو الهادئ نوعًا ما، وسيتم تعريف مستخدمي Xbox بالعديد من الألعاب الجديدة وبغض النظر عن النوع الذي يعجبك ، فإن إصدارات هذا الشهر ستوفر شيئًا صغيرًا للجميع.
فمن ألعاب المحاكاة إلى ألعاب الحركة وألقاب العالم المفتوح، سيتمكن اللاعبون من الاستمتاع بأنواع مختلفة من الألعاب في أغسطس، و تشمل المجموعة المتنوعة من الألعاب - Saints Row وAction-RPG Thymesia و F1 Manager 2022، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تكون الألعاب الأخرى متاحة مباشرة في Xbox Game Pass.
وتتضمن هذه العناوين Midnight Fight Express و Two Point Campus و Tinykin بالإضافة إلى لعبة Sam Barlow الجديدة Immortality. هنا قمنا بإدراج جميع إصدارات Xbox الرئيسية في أغسطس 2022.
South of the Circle
Turbo Golf Racing
Two Point Campus
Thymesia
Lost in Play
Cult of the Lamb
Arcade Paradise
Marvel’s Spider-Man Remastered
Way of the Hunter
Rollerdome
Saints Row
Midnight Fight Express
Soul Hackers 2
F1 Manager 2022
Pac-Man World Re-Pac
Destroy All Humans 2: Reprobed
Immortality
Tinykin
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection