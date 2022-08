شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على جميع الألعاب القادمة إلى Xbox فى أغسطس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون شهر أغسطس وقتًا مزدحمًا لألعاب Xbox حيث من المقرر الكشف عن العديد من العناوين الرئيسية والمثيرة للاهتمام هذا الشهر بعد شهر يوليو الهادئ نوعًا ما، وسيتم تعريف مستخدمي Xbox بالعديد من الألعاب الجديدة وبغض النظر عن النوع الذي يعجبك ، فإن إصدارات هذا الشهر ستوفر شيئًا صغيرًا للجميع.

فمن ألعاب المحاكاة إلى ألعاب الحركة وألقاب العالم المفتوح، سيتمكن اللاعبون من الاستمتاع بأنواع مختلفة من الألعاب في أغسطس، و تشمل المجموعة المتنوعة من الألعاب - Saints Row وAction-RPG Thymesia و F1 Manager 2022، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تكون الألعاب الأخرى متاحة مباشرة في Xbox Game Pass.

وتتضمن هذه العناوين Midnight Fight Express و Two Point Campus و Tinykin بالإضافة إلى لعبة Sam Barlow الجديدة Immortality. هنا قمنا بإدراج جميع إصدارات Xbox الرئيسية في أغسطس 2022.

قائمة الألعاب: South of the Circle

Turbo Golf Racing

Two Point Campus

Thymesia

Lost in Play

Cult of the Lamb

Arcade Paradise

Marvel’s Spider-Man Remastered

Way of the Hunter

Rollerdome

Saints Row

Midnight Fight Express

Soul Hackers 2

F1 Manager 2022

Pac-Man World Re-Pac

Destroy All Humans 2: Reprobed

Immortality

Tinykin

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection