شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Viva Goals management .. ولماذا طرحته مايكروسوفت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Microsoft مؤخرًا أداة Viva Goals management التى تدعم إطار عمل الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR)، المتوفر في العديد من المؤسسات الرئيسية، وأعلن عملاق التكنولوجيا أنه يمكن استخدام هذه الأداة لتتبع الأهداف والتقدم وتم طرحها أخيرًا لعامة الناس بعد شهور من الاختبارات الخاصة.

ويتم تضمين أهداف Viva ضمن Microsoft Viva والتي تسمح للشركات بمتابعة تقدم فرقها وموظفيها في قسم واحد، وتتيح الأداة للمستخدمين إرفاق المهام اليومية بسهولة بالأهداف طويلة المدى، وقامت Microsoft بتحديث منشور المدونة الخاص بها للإعلان عن طرح أوسع وشرح كيفية عمل أهداف Viva.

وتشتمل أهداف Microsoft Viva على وحدتي SKU - SKU لأهداف Microsoft Viva و Microsoft Viva SKU، ويحتاج المستخدمون إلى تراخيص معينة لاستخدام تطبيق Viva Goals في Teams ، والتي تشمل - Microsoft 365 F1 و F3 و E3 و A3 و E5 و A5 ؛ Office 365 F3 و E1 و A1 و E3 و A3 و E5 و A5 ؛ Microsoft 365 Business Basic و Business Standard و Business Premium ؛ أو ترخيص Microsoft SharePoint K أو الخطة 1 أو الخطة 2.

أهمية أهداف Microsoft Viva

تدعي الشركة أن أهداف Viva ستساعد "قادة الأعمال على بناء فرق عالية الأداء وقادة الموارد البشرية لتحسين تجربة الموظف والموظفين ليشعروا بالهدف والانتماء في العمل"، وأوضحت Microsoft أيضًا أن وجود مركز واحد لـ - "تحديد الأهداف ومراقبة التقدم وتقييم النجاح عبر المؤسسة" سيساعد القادة على توضيح فريقهم، وربط العمل اليومي بالنتائج جنبًا إلى جنب مع مواءمتها على جميع المستويات.

وذكر عملاق التكنولوجيا أيضًا أنه يمكن للمستخدمين استخدام لوحات المعلومات القابلة للتخصيص التي تحول البيانات إلى رؤى لتحويل التركيز من الجهد والنشاط إلى التأثير والنتائج، إلى جانب مشاركة التقدم عبر المؤسسة، وستساعد هذه الأداة المستخدمين أيضًا من خلال إبقاء الأهداف "في قمة اهتماماتهم" ومن خلال جلب البيانات والإجراءات إلى المساحات التي يستخدمها فريقهم بالفعل مثل - Microsoft Teams وADO وغيرها من البيانات الشائعة وأدوات إدارة المشاريع.