كل المؤشرات تشير الى اصدار Android 13 النهائي الشهر القادم

نظام Android 13 يقترب بشدة من الإطلاق الرسمي والنهائي بعد العديد من المؤشرات التي تشير الى اقتراب النسخة النهائية من النظام للإطلاق بشكل رسمي، ففي النهاية نحن في الفترة الزمنية التي تقوم فيها جوجل بإطلاق نظامها النهائي، النظام الذي مر بعدة أشهر من التطوير والتحسين قبل الإصدار النهائي لأجهزتها، فماذا نعرف عن ميعاد اصدار النسخة الجديدة؟ متى نتوقعها؟ كل التفاصيل في هذا الخبر

اقتراب اصدار Android 13 النهائي

نحن الآن في أغسطس عام 2022 وهذا يعني انه من المفترض ان تصدر جوجل الباتش الأمني الشهري لهواتف Google Pixel لكنه لم يصل بعد، لكن جوجل ركزت بشكل أكبر على إطلاق الملاحظات الأمنية الخاصة باندرويد 13، هذه الملاحظات الأمنية كانت تنوه ان هناك العديد من المشاكل التي تم اكتشفاها في نظام اندرويد 13 واصلاحها في الباتش الأمني للشهر القادم للنظام وهو باتش سبتمبر لنظام اندرويد 13، والذي يلمح لصدور الـAOSP (Android Open Source Project) الخاص بالنظام، والتي تصدر كل عام قبل اطلاق النظام على هواتف بكسل.

نحن نعرف ان Android 13 قريب جدًا من نسخته النهائية فقد اطلقت جوجل في وقت قريب النسخة التجريبية رقم 4.1 لنظام اندرويد 13، والتي حملت تصليحات للأخطاء القليلة الباقية في النظام، خذ ببالك ان جوجل في العادة تطلق النسخة النهائية من نظامها في هذه الفترة، اندرويد 12 تم اطلاقه في اكتوبر 2021، بينما اندرويد 10 و11 تم اطلاقهم في سبتمبر لعامي 2019 و2020 على التوالي، بينما اندرويد 9 صدر في اغسطس 2018، لذلك نحن نتوقع اقتراب اندرويد 13 بشدة في هذه الفترة.

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