شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. أحدث صور تلسكوب جيمس ويب مجرة ​​عجلة العربة بتفاصيل مذهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت ناسا وشركاؤها في تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورًا أكثر إثارة من المرصد، هذه المرة قدموا نظرة جديدة على مجرة ​​عجلة العربة، التي لاحظها هابل والتلسكوبات الأخرى سابقًا.

وقالت ناسا إن JWST كان قادرًا على الكشف عن تفاصيل جديدة حول كل من تكوين النجوم والثقب الأسود في مركز المجرة، التي تبعد حوالي 500 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

باستخدام الكشف عن الضوء بالأشعة تحت الحمراء ، تمكن JWST من النظر عبر الغبار الذي حجب مجرة ​​عجلة العربة من الرؤية عندما رصدتها التلسكوبات الأخرى. الصورة مركبة من كاميرا JWST القريبة من الأشعة تحت الحمراء (NIRCam) وجهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI). يحتوي موقع JWST على إصدارات عالية الدقة.

يتم تلوين البيانات من NIRCam ، وهو المصور الأساسي لـ JWST، باللون الأزرق والبرتقالي والأصفر، بينما تكون بيانات MIRI باللون الأحمر.



مجرة ​​عجلة العربة

وتقول ناسا إن النقاط الزرقاء التي تظهر في الدوامات الحمراء للغبار هي نجوم فردية أو جيوب تشكل النجوم.

وأشارت الوكالة إلى أن "NIRCam تكشف أيضًا عن الاختلاف بين التوزيع السلس أو الشكل لمجموعات النجوم الأكبر سنًا والغبار الكثيف في اللب مقارنة بالأشكال المتكتلة المرتبطة بمجموعات النجوم الأصغر سنًا خارجها" وفقا لموقع Engadget.

في غضون ذلك ، تمكنت MIRI من الكشف عن مزيد من التفاصيل حول غبار المجرة. اكتشف مناطق غنية بالهيدروكربونات والمركبات الكيميائية الأخرى ، إلى جانب غبار السيليكات ، الذي يشبه الكثير من الغبار الموجود على الأرض. تشكل هذه المناطق عدة دعامات لولبية أدت إلى تسمية مجرة ​​Cartwheel.

كان هابل سابقًا قادرًا على تصوير الأسلاك ، لكنها أكثر وضوحًا في أرصاد JWST. قدمت ناسا أيضًا صورة MIRI للمجرة فقط:

تشكلت مجرة ​​عجلة العربة في أعقاب اصطدام مجرة ​​حلزونية كبيرة ومجرة أصغر، لها حلقتان حلقة داخلية مشرقة وأخرى خارجية ملونة. الحلقة الخارجية تتوسع من مركز الاصطدام لنحو 440 مليون سنة.

وقالت ناسا إن الحلقة الداخلية تحتوي على "كمية هائلة من الغبار الساخن". تستضيف المناطق الأكثر سطوعًا مجموعات النجوم الشابة العملاقة. في غضون ذلك تتميز الحلقة الخارجية بتشكيل النجوم والمستعرات الأعظمية، عندما يتمدد ويضرب الغاز المحيط يحدث تكوين النجوم.

كشفت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ومعهد علوم تلسكوب الفضاء الشهر الماضي عن أول صور مذهلة بالألوان الكاملة من JWST.

وقد تضمنت واحدة أظهرت "المنحدرات الكونية" لسديم كارينا ونظرة خاطفة على النجوم في المراحل الأولى من التكوين. لقد شاهد التلسكوب أيضًا إيرنديل، أبعد نجم نعرفه في الكون.

وعلى الرغم من أن العمليات العلمية في JWST لا تزال مبكرة جدًا، إلا أنها تساعد العلماء بالفعل على تطوير فهم أعمق للكون - بالإضافة إلى تقديم بعض الصور المذهلة لبقيتنا لإعجابنا بها.