شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعترف بوجود مشكلة فى Studio Display.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت شركة أبل بأنه قد تكون هناك مشكلات متعلقة بالصوت في Studio Display ، وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، استنادًا إلى مذكرة من شركة التكنولوجيا العملاقة لمقدمي الخدمة المعتمدين، ووفقًا للتقرير ، يمكن أن تتضمن مشكلات الصوت في Studio Display "انقطاع الصوت بشكل غير متوقع ومفاجئ، وتشغيل الصوت بسرعة عالية ، وجودة الصوت المشوهة ، والتشغيل المتقطع".

ووفقًا لعملاق التكنولوجيا، لا تحدث مشكلة السماعات بسبب خلل في الأجهزة ويمكن تصحيحها بتحديث iOS في المستقبل، وفي الوقت الحالي، أبل جاهزة لإصلاح مؤقت لمشكلة السماعة، ويقال إن شركة أبل قالت إن مالكي Studio Display الذين يواجهون هذه المشكلة يجب عليهم "فصل Studio Display من الطاقة ، وفصل أي ملحقات أو أجهزة متصلة بالشاشة، والانتظار لمدة عشر ثوانٍ ، ثم إعادة توصيل Studio Display".

ووفقًا للتقرير، يبدو أن المشكلة "منتشرة نسبيًا" وتؤثر على مئات العملاء، ولا ينبغي أن تحدث مشكلة من هذا القبيل خاصة بعد أن ادعت شركة أبل أن Studio Display هو "أعلى نظام مكبرات صوت تم إنشاؤه لنظام التشغيل Mac على الإطلاق"، وتأتي شاشة الاستوديو مع ما مجموعه ستة مكبرات صوت من بينها أربعة مكبرات صوت "إلغاء القوة" التي يطالب بها عملاق التكنولوجيا "لإنتاج صوت جهير واضح ومفصل وتقليل التشويه" واثنان "مكبرات صوت عالية الأداء" يجب أن تساعد في تقديم "منتصف دقيقة وارتفاعات واضحة".

كما يدعم الجهاز الصوت المكاني، وزعمت شركة أبل أيضًا أن المستخدمين سيحصلون على "مسرح صوت سينمائي متطور" عند تشغيل الموسيقى أو الفيديو باستخدام Dolby Atmos.