شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تطور وشما بتقنية النانو كجهاز لمراقبة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتمكن الكوريون الجنوبيون قريبًا من حمل جهاز داخل أجسادهم على شكل وشم مفصل خصيصًا ينبههم تلقائيًا إلى مشاكل صحية محتملة ، إذا كان مشروع فريق علمي يؤتي ثماره، حيث طور باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (كايست) في مدينة دايجون جنوب غرب سيئول حبرًا إلكترونيًا للوشم مصنوعًا من المعدن السائل والأنابيب النانوية الكربونية التي تعمل كقطب كهربائي حيوي.

ويمكن توصيله بجهاز مخطط كهربية القلب (ECG) أو أي جهاز استشعار حيوي آخر ، حيث يمكنه إرسال قراءة لمعدل ضربات قلب المريض والعلامات الحيوية الأخرى مثل الجلوكوز واللاكتات إلى جهاز المراقبة، ويهدف الباحثون في النهاية إلى أن يكونوا قادرين على الاستغناء عن أجهزة الاستشعار الحيوية.

وقال قائد المشروع ستيف بارك استاذ علوم وهندسة المواد، "في المستقبل، ما نأمل أن نفعله هو توصيل شريحة لاسلكية مدمجة بهذا الحبر، حتى نتمكن من التواصل، أو يمكننا إرسال إشارة ذهابًا وإيابًا بين أجسادنا إلى جهاز خارجي"، ويمكن نظريًا وضع هذه الشاشات في أي مكان، بما في ذلك منازل المرضى.

الحبر غير غازي ومصنوع من جزيئات تعتمد على الغاليوم، وهو معدن فضي ناعم يستخدم أيضًا في أشباه الموصلات أو في موازين الحرارة. تساعد الأنابيب النانوية الكربونية المزينة بالبلاتين في توصيل الكهرباء مع توفير المتانة، وقال بارك: "عندما يتم تطبيقه على الجلد ، حتى مع فرك الوشم ، فإنه لا يمكن إزالته، وهو أمر غير ممكن مع المعدن السائل فقط".