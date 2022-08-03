realme GT NEO 3 أول هاتف في العالم بشحن فائق 150 وات!

نحن الآن في عصر مبني كليًا على السرعة، وانتظارك طويلًا في بعض الأحيان قد يكلفك الكثير، ومن أحد الأشياء الأساسية التي تعتمد عليها في حياتك اليومية هي هاتفك الجوال، وعلى هذا الأساس أطلقت شركة realme هاتفها الجديد كليًا realme GT NEO 3 150W في السوق الصيني، فما الذي سيقدمه هذا الهاتف لنا! هذا ما سنعرفه في هذا المقال.

في عالم الهواتف المحمولة رأينا الكثير من الإصدارات الرائدة في شتى مواصفاتها المختلفة، بمختلف الشركات التي تشتد المنافسة بينها يومًا بعد يوم، وعلى هذا الغرار أطلقت ريلمي هاتفها الجديد realme GT NEO 3 بقدرة شحن فائقة السرعة تدعم 150 وات! ونسخة أخرى تدعم 80 وات، فما هي التفاصيل؟

المدة المستغرقة لشحن هاتف realme GT NEO 3

يستغرق الهاتف من 22: 24 دقيقة ليتم شحنه بالكامل.

هذه الدقائق قادرة على أن تتيح لك استخدام ثمانية (8) ساعات متواصلة بمعدل تحديث 120 هيرتز!

تستغرق النسخة صاحبة الـ 80 وات 32 دقيقة ليتم شحنها بالكامل.

مواصفات هاتف realme GT NEO 3

المعالج : ميدياتك Dimensity 8100 ثماني النواة، والذي سيقدم أداء فائق السرعة أثناء التصفح والإستخدام اليومي.

: ميدياتك Dimensity 8100 ثماني النواة، والذي سيقدم أداء فائق السرعة أثناء التصفح والإستخدام اليومي. الشاشة: شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة ودعم معدل تحديث 120 هيرتز .

شاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بيكسل وبجودة مع كثافة بيكسلات لكل بوصة ودعم معدل تحديث . التخزين/ ذاكرة الوصول العشوائي: نسخة تدعم الشحن بقدرة 80 وات، ويتوفر منها ثلاث: 128 جيجا مع 6 جيجا رام، 128 جيجا مع 8 جيجا رام، 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

نسخة تدعم الشحن بقدرة 80 وات، ويتوفر منها ثلاث: 128 جيجا مع 6 جيجا رام، 128 جيجا مع 8 جيجا رام، 256 جيجا مع 8 جيجا رام. نسخة تدعم الشحن بقدرة 150 وات، ويتوفر منها نسختين: 256 جيحا مع 8 جيجا رام، 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

الكاميرا : كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بها مثبت بصري بمستشعر سوني IMX766، والثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide (عدسة واسعة)، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي عدسة الماكرو. / وكاميرا أمامية: بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.45 بمستشعر من سامسونج.

: كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بها مثبت بصري بمستشعر سوني IMX766، والثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide (عدسة واسعة)، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي عدسة الماكرو. / بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.45 بمستشعر من سامسونج. البطارية: تأتي النسخة الأولى ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم شحن فائق 80 وات/ والنسخة الثانية ببطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن الفائق 150 وات.

تأتي النسخة الأولى ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم شحن فائق 80 وات/ والنسخة الثانية ببطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن الفائق 150 وات. وكلا النسختين يدعمان الشحن عن طريق USB Type C.

نظام تشغيل: Android 12/ بواجهة realme UI 3.0 التي تتميز بسلاستها وسرعة استجابتها للاوامر.

Android 12/ بواجهة realme UI 3.0 التي تتميز بسلاستها وسرعة استجابتها للاوامر. الخامات: خامات الهاتف من البلاستيك البولي كاربونيت.

وأخيرًا..يأتي الهاتف بألوان ثلاث: أبيض ورمادي وأزرق.

صور هاتف realme GT NEO 3