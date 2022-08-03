شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور تقنيات جديدة لشبكات الجيل السادس "6G" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر في مجال تطوير الإلكترونيات الحديثة في روسيا اليوم الأربعاء، أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G .

وأشارت المصادر الروسية حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى أن التقنيات الجديدة التي يعمل عليها الخبراء الروس من المفترض أن تكون جاهزة بحلول 2025، وقد تصل القيمة الإجمالية لكلفة المشروع إلى 30 مليار روبل.

وبدوره، قال مدير معهد الأبحاث الراديوية الروسي أوليج إيفانوف إن "روسيا تعمل على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G، الخبراء التابعون لمعهدنا سيتعاونون مع خبراء من معهد سكولتيك التابع لمركز سكولكوفا للابتكارات بهدف وضع الأطر التنظيمية للشبكات الجديدة، وتنظيم أمن عملها وتطوير تقنيات جديدة لتشغيلها ".