شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شيريل ساندبرج مديرة العمليات فى ميتا تتنحى عن منصبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنحت شيريل ساندبرج، مديرة العمليات في Meta، عن منصبها بعد أن أمضت 14 عامًا كثاني أهم تنفيذي في الشبكة الاجتماعية، وكشفت شركة Meta عن تعيين كبير مسؤولي النمو خافيير أوليفان في منصب الرئيس التنفيذي الجديد الذي تولى المسؤولية اعتبارًا من 1 أغسطس، حسبما كشفت الشركة في ملف مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة.

وستظل ساندبرج موظفة في ميتا حتى 30 سبتمبر، وبعد ذلك ستستمر كعضو مجلس إدارة، وقالت ميتا في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت متأخر الاثنين الماضى: "في 1 أغسطس 2022، عين مجلس الإدارة أوليفان كرئيس تنفيذي للعمليات في الشركة، اعتبارًا من ذلك التاريخ. وستستمر ساندبرج كموظف في الشركة حتى 30 سبتمبر 2022".

وأضاف ميتا أنه بعد هذا التاريخ "ستستمر في العمل كعضو في مجلس الإدارة وستتلقى تعويضات بصفتها مديرة غير موظفة وفقًا لسياسة تعويض مدير الشركة"، وفي آخر مكالمة ربع سنوية حول الأرباح أواخر الشهر الماضي، شكرها مؤسس Meta والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لها على كل ما فعلته لميتا ، ولمجتمعها ، وللعديد من الشركات الصغيرة حول العالم.

وقال زوكربيرج: "من الصعب حقًا المبالغة في حجم التأثير الكبير الذي أحدثته شيريل على العديد من الأجزاء المختلفة مما نقوم به وعلي شخصيًا"، ورد ساندبرج قائلاً إنه لشرف عظيم أن أعمل من أجلك "للمساعدة في بناء هذه الشركة الرائعة".

ومن المقرر عزل زوكربيرج وساندبرج في قضية كامبريدج أناليتيكا على الأرجح في سبتمبر، ووفقًا لوثيقة المحكمة سيتعين على زوكربيرج الإجابة عن الأسئلة لمدة تصل إلى ست ساعات، في حين أن ساندبرج قد تواجه ما يصل إلى خمس ساعات من الإيداع، جنبًا إلى جنب مع مدير العمليات الجديد أوليفان.

ويأتي الإيداع كجزء من دعوى قضائية مرفوعة في محكمة في كاليفورنيا نيابة عن مستخدمي Facebook المتأثرين بشراكة Meta مع Cambridge Analytica، وعندما أعلنت ساندبرج لأول مرة عن مغادرتها الشركة في مات هذا العام ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة كانت تدرس ما إذا كانت قد استخدمت موارد الشركة بشكل غير صحيح في التخطيط لحفل زفافها القادم.

وبحسب ما ورد يبحث محامو Meta في مشاركة موظفي Facebook مع مؤسسة Sandberg 'Lean In' ، وعملهم لمساعدتها على الترويج لكتابها الأخير "الخيار B".