شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تشفير رقمية تتعرض لسرقة بقيمة 190 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باحثون في بلوكتشين إن شركة التشفير الأمريكية نوماد تعرضت لسرقة بقيمة 190 مليون دولار، وهي أحدث عملية سرقة تضرب قطاع الأصول الرقمية هذا العام.

وقالت نوماد في تغريدة على موقع تويتر إنها "على علم بالحادثة" وتقوم حاليًا بالتحقيق ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل أو قيمة السرقة، وقالت شركة تحليلات العملات المشفرة PeckShield لرويترز إن ما قيمته 190 مليون دولار من العملات المشفرة للمستخدمين قد سُرقت ، بما في ذلك الإيثر والعملات المستقرة USDC، وقدر باحثون آخرون في blockchain الرقم بأكثر من 150 مليون دولار.

ولم يرد نوماد ومقره سان فرانسيسكو على الفور على طلب للتعليق، وقالت الشركة في بيان لمنفذ أخبار العملات الرقمية، إن الشركة أخطرت سلطات إنفاذ القانون وتعمل مع شركات الطب الشرعي blockchain لمحاولة تحديد الحسابات المعنية واستعادة الأموال.

وتعد Nomad ، التي جمعت الأسبوع الماضي 22 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك شركة Coinbase Global في الولايات المتحدة ، تصنع برنامجًا يربط بين سلاسل الكتل المختلفة - دفاتر الأستاذ الرقمية التي تدعم معظم العملات المشفرة، واستهدفت عملية السرقة "جسر" Nomad - وهي أداة تسمح للمستخدمين بنقل الرموز المميزة بين سلاسل الكتل.

وأصبحت جسور Blockchain هدفًا متزايدًا للسرقة ، والتي لطالما ابتليت بقطاع التشفير. تمت سرقة أكثر من مليار دولار من الجسور حتى الآن في عام 2022 ، وفقًا لشركة تحليل بلوكتشين Elliptic ومقرها لندن، وفي يونيو ، قالت شركة التشفير الأمريكية Harmony إن اللصوص سرقوا ما قيمته 100 مليون دولار من الرموز المميزة من منتج Horizon Bridge الخاص بها.

وفي مارس ، سرق المتسللون ما قيمته 615 مليون دولار من العملات المشفرة من Ronin Bridge ، والتي تستخدم لنقل العملات المشفرة داخل وخارج لعبة Axie Infinity. ربطت الولايات المتحدة قراصنة كوريين شماليين بالسرقة.

وقالت PeckShield أنه تم نقل نسبة صغيرة من العملات إلى ما يسمى بـ "خلاط" ، والذي يخفي أثر معاملات التشفير ، بينما تم الاحتفاظ بحوالي 95 مليون دولار في ثلاث محافظ أخرى.