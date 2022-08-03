شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية العثور على موسيقى جديدة بواسطة Spotify بـ3 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم Spotify عددًا كبيرا من الأغاني والألبومات، ولكن يتم إضافة المئات من المقطوعات الموسيقية الجديدة كل يوم، ومن السهل أن تفوتك أغنية جديدة من الفنانين المفضلين لديك، ولهذا السبب تمتلك Spotify ثلاث أدوات مختلفة على الأقل يمكنك استخدامها لمواكبة كل الموسيقى الجديدة التي يتم إصدارها، والتي نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".





الطريقة الأولىيتمثل الخيار الأول فى قائمة What New، وهذا الخيار متاح فقط في تطبيق Spotify للهاتف، يسرد جميع الأغاني والألبومات والبودكاست والحفلات الموسيقية القادمة والأعمال التي نشرها الفنانون الذين تتابعهم مؤخرًا.

ويمكنك استخدام الخيارات الموجودة في الجزء العلوي لتصفية القائمة بحيث تعرض فقط الموسيقى أو البودكاست والحفلات الموسيقية.

عندما تجد شيئًا تريد الاستماع إليه أو شرائه، ما عليك سوى الضغط عليه، وتعود القائمة إلى حوالي شهرين، لذلك لا داعي للقلق بشأن التحقق منها كل يوم.

كما أنه لفتح قائمة الجديد، افتح تطبيق Spotify على جهاز iPhone أو Android، واضغط على Home في الزاوية اليسرى السفلية، وفي القائمة الرئيسية، اضغط فوق رمز الجرس أعلى اليمين.



الطريقة الثانية الطريقة الثانية تعد Release Radar هي قائمة تشغيل كاملة، وهذا يعني أنه لا يمكنك حفظها في مكتبتك فحسب، بل يمكنك الاستماع إلى القائمة بأكملها دون الحاجة إلى بدء كل أغنية على حدة.

وعلى الرغم من أن قائمة What New لا تتعقب سوى الفنانين الذين تتابعهم، إلا أن Release Radar تتعقبهم وتتتبع الفنانين الذين تعتقد Spotify أنك ستحبهم.

تحتوي قائمة التشغيل Release Radar على أحدث 30 أغنية أصدرها الفنانون المتابعون، ويتم تحديثها كل يوم جمعة، وهو اليوم التقليدي الذي تظهر فيه الألبومات الجديدة لأول مرة.

يمكنك العثور على قائمة تشغيل Release Radar في تطبيقات Spotify للهاتف المحمول أو سطح المكتب.

افتح التطبيق واضغط فوق بحث، سيكون في أسفل الشاشة على الهاتف المحمول، أو في الزاوية العلوية اليسرى على سطح المكتب، ثم قم بالتمرير لأسفل وحدد الإصدارات الجديدة، وفي صفحة الإصدارات الجديدة، حدد Release Radar.



الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة تعد New Music Friday هي قائمة تشغيل ضخمة تحتوي على أغانٍ من أفضل الفنانين في العالم، ولست بحاجة إلى متابعة كل فنان على Spotify لمواكبة أفضل المقاطع الصوتية، حيث يتم تحديث قائمة تشغيل Spotify's New Music Friday كل أسبوع مع أحدث الأغاني الفردية من أكبر الفنانين حولها.

يعتمد كليًا على الشعبية، وأذواق الموسيقى الخاصة بك لا تؤثر على الإطلاق، ودائمًا ما تحتوي القائمة على 100 أغنية مختلفة، مما يجعل مدة الاستماع تصل إلى أربع أو خمس ساعات على الأقل.

يمكنك للعثور على New Music Friday، أن تفتح تطبيق Spotify للهاتف أو سطح المكتب، واضغط على بحث، ثم قم بالتمرير لأسفل لتحديد الإصدارات الجديدة، ثم حدد New Music Friday.