شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق جوجل الجيل التالى من هواتف بيكسل الذكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما تطلق Google هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالي في أكتوبر، ويبدو أن الشركة تخطط لاتباع نفس الشيء مع هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro الذكية أيضًا، حيث قام موقع FrontTechPage على الويب بتأجيل تاريخ الطلب المسبق والبيع لهواتف Pixel الذكية القادمة قبل الإطلاق الرسمي.

ويزعم موقع الويب أن Google Pixel 7 و Pixel 7 pro سيبدأن على الأرجح في الطلب المسبق بدءًا من 6 أكتوبر وسيكونان متاحين للشراء في 13 أكتوبر فصاعدًا، وعلى الرغم من أن الموقع يذكر بالضبط تاريخ إطلاق سلسلة هواتف Pixel القادمة ، إلا أننا نتوقع أن تقوم Google بإطلاقها قبل أو في 6 أكتوبر.

وإذا كانت التواريخ المذكورة أعلاه للبيع صحيحة ، فهذا يعني أن Google ستطلق Pixel 7 و Pixel 7 Pro قبل يومين مقارنة بـ Pixel 6 و Pixel 6 Pro في أكتوبر 2021.

ما نعرفه عن Pixel 7 و Pixel 7 Pro أعلنت Google عن هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة Pixel Pixel 7 و Pixel 7 Pro في حدثها السنوي للمطورين ، Google I / O 2022 ، في مايو من هذا العام، وفي هذا الحدث ، أكدت الشركة الهاتفين الذكيين وقدمت لنا أيضًا لمحة أولى عن التصميم. وفقًا للصورة الرسمية المعروضة ، ستتميز الهواتف بتصميم مختلف قليلاً وإعدادات الكاميرا الخلفية.

كشفت التسريبات والشائعات السابقة أيضًا أن الهواتف ستعمل بواسطة مجموعة شرائح سلسلة Tensor من Google وشاشة رياضية أكثر إشراقًا مقارنة بأجهزة الجيل السابق. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف Pixel 7 الثنائي مزودًا بمستشعر الكاميرا الخلفية القابل للطي.