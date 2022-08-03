شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: هناك فرصة بنسبة 10٪ أن الحطام الفضائى سيقتل شخصًا خلال العقد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط حطام صاروخ صيني خارج عن السيطرة مؤخرا فوق المحيطين الهندي والهادى، وكانت هناك مخاوف من احتمال سقوط قطع من معزز صاروخ لونج مارش 5 بي الذي يزن 23 طناً فوق منطقة مأهولة بالسكان، وفى هذه الأثناء حذرت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر من أن هناك احتمالًا بنسبة 10% أن صاروخًا أو مركبة فضائية خارجة عن السيطرة يمكن أن تقتل شخصًا ما خلال العقد المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت اصطدمت قطعة فضائية يُعتقد أنها من إحدى مركبات إيلون ماسك الفضائية بممتلكات مزارع في أستراليا بسرعة 15500 ميل في الساعة (25000 كم / ساعة).

كما تم العثور على الجسم، الذي يُعتقد أنه جزء من مركبة SpaceX Crew-1، في حقل للأغنام من جانب مزارع يعيش في عقار كبير في جبال Snowy Mountains في نيو ساوث ويلز.

وأثارت هذه الأحداث المزيد من الأسئلة حول تهديد الحطام الفضائي للأشخاص على الأرض، على الرغم من أن الخبراء يصرون على أن احتمال إصابة أي شخص ما زال بعيد.

وفي الوقت نفسه، قال جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، إنه على الرغم من زيادة الحطام الفضائي في المدار الأرضي المنخفض، فإن هذا لا يعني زيادة المخاطر على البشر.

وأضاف ماكدويل، عندما سئل عما إذا كان هناك خطر متزايد، "ليس بالأخص، لأن معظم البلدان تتخلص من الحطام الأكبر بأمان، مضيفا، "صاروخ The Long March 5B الصينى هو الأكثر إثارة للقلق لأنه كبير جدًا، لكن هناك مخاطر أقل من الحطام من جميع البلدان.