شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن أول سيارة تلتقط ثانى أكسيد الكربون من الهواء أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساهم النقل البري بنحو 16% من ثاني أكسيد الكربون العالمي، ولكن ماذا لو تمكنت السيارات نفسها من التقاط هذه الانبعاثات؟ كشف فريق من الطلاب المتخصصون في الهندسة عن تصميمهم لأول سيارة خالية من الكربون في العالم، والتي تزيل وتخزن ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء قيادتها على الطريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتدفق الهواء من خلال شبكة في مقدمة السيارة، والتي تمر عبر مرشح يفصل ويخزن غازات الاحتباس الحراري.

كما تم تصميم السيارة الكهربائية، المعروفة باسم "Zem"، بواسطة فريق TU / ecomotive من جامعة Eindhoven للتكنولوجيا في هولندا.

ويحتوى نموذجهم الأوّلى أيضًا على ألواح شمسية على سطحه وغطاء محركه، مما يتيح استخدامه كبطارية خارجية للمنزل.

وقالت مديرة الفريق لويز دي لات: "نحن نقوم بتنظيف الهواء أثناء القيادة ونهدف إلى أن نصبح محايدين تمامًا لثاني أكسيد الكربون".

وأضافت: "يعتبر التقاط ثاني أكسيد الكربون شرطًا أساسيًا للتعويض عن الانبعاثات أثناء الإنتاج وإعادة التدوير". ويصل مرشح Zem حاليًا إلى سعته بعد حوالى 200 ميل، عند جمع حوالى 30 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون الغازي. ويمكن تنظيف المرشحات أو استبدالها وإفراغ ثاني أكسيد الكربون الملتقط أثناء شحن السيارة الكهربائية.

ويكشف الفريق أنه يمكن إزالة ما يصل إلى كيلوجرامين من ثاني أكسيد الكربون لكل 12800 ميل تقطعها السيارة سنويًا باستخدام تقنية التقاط الهواء المباشر.

وإذا تم نشر التكنولوجيا لملايين السيارات على الطريق في جميع أنحاء العالم، فسيكون بمثابة تقديم مساهمة حقيقية في تقليل غازات الاحتباس الحراري.