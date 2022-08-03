شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف مادة مظلمة عمرها 12 مليار سنة للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء بقيادة باحثين من جامعة ناجويا اليابانية، المادة المظلمة حول المجرات التي كانت موجودة منذ حوالي 12 مليار سنة، وهو أول اكتشاف حتى الآن لهذه المادة الغامضة التي تهيمن على الكون، وتشير النتائج، إلى أن المادة المظلمة في الكون المبكر أقل تكتلًا مما تنبأت به العديد من النماذج الكونية الحالية.

وتعد المادة المظلمة هي المادة الغامضة التي تشكل حوالي 85٪ من الكتلة الكلية للكون، ولا تتفاعل مع المادة والضوء مثل المادة اليومية المصنوعة من البروتونات والنيوترونات التي تملأ النجوم والكواكب.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قد يغير هذا الاكتشاف فهم العلماء لكيفية تطور المجرات، الذى يقترح أن القواعد الأساسية التي تحكم الكون يمكن أن تكون مختلفة عندما كان عمر الكون البالغ 13.7 مليار سنة 1.7 مليار سنة فقط.

كما أن المفتاح لرسم خرائط للمادة المظلمة في الكون المبكر جدًا هو الخلفية الكونية الميكروية (CMB)، وهو نوع من الإشعاع الأحفوري المتبقي من الانفجار العظيم المنتشر في جميع أنحاء الكون بأكمله.

ونظرًا لأن الضوء يستغرق وقتًا محدودًا للانتقال من الأجسام البعيدة إلى الأرض، يرى علماء الفلك المجرات الأخرى كما كانت موجودة عندما تركها الضوء المرصود.

وكلما كانت المجرة بعيدة، كلما كان الضوء يسافر إلينا لفترة أطول، وبالتالي كلما رأيناها بالزمن بعيدًا، لذلك نرى المجرات الأبعد كما كانت منذ بلايين السنين، في الكون المبكر.