شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تخطط لتقديم Wi-Fi 7 فى 2024.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا توجد شبكة Wi-Fi 7 في الأجهزة اليوم، لكن هذا لا يمنع إنتل من المضي قدمًا فيها، حيث تخطط لتقديمها في وقت ما في عام 2024 تمامًا، كما تتحول آبل إلى Wi-Fi 6E لأجهزتها القادمة.

وستضاعف إنتل جهود تطوير Wi-Fi 7 خلال العام المقبل، وفقًا لإريك ماكلولين، نائب رئيس الحلول اللاسلكية في إنتل.

وقال ماكلولين في مؤتمر صحفي: "نعمل حاليًا على تطوير شبكة Wi-Fi 802.11be من إنتل من أجل الحصول على شهادة" Wi-Fi Alliance "، وسيتم تثبيتها في منتجات الكمبيوتر مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بحلول عام 2024"، "نتوقع ظهوره في الأسواق الرئيسية في عام 2025."

أحدث وأسرع شبكة Wi-Fi متاحة الآن هي Wi-Fi 6E، وهو يدعم طيف 6 جيجاهرتز، والذي يسمح بعرض نطاق ترددي أكبر بكثير من شبكة Wi-Fi السابقة .6. إنه يضاعف عدد الموجات الهوائية المتاحة أربع مرات ويزيد السرعة إلى 2.6 جيجابايت في الثانية من 2 جيجابايت في الثانية المتوفرة على شبكة Wi-Fi 6.

وتم طرح هذه التقنية مؤخرًا في أواخر عام 2020 بعد عام من التطوير وموافقة لجنة الاتصالات الفدرالية في الولايات المتحدة.

وتبنت Apple Wi-Fi 6E لأجهزتها القادمة، مثل آيفون 14، لكن Wi-Fi 7 مختلف تمامًا، تدعي إنتل أن Wi-Fi 7 سوف يعمل على استقرار عرض النطاق الترددي 6 جيجاهرتز مع توفير سرعات 5.8 جيجابت في الثانية، وهو سريع للغاية وأكثر من ضعف ما هو متاح مع Wi-Fi 6E، علاوة على أن Wi-Fi 7 هو دليل على المستقبل لأنه سيكون جاهزًا لاحتضان زيادة في عرض النطاق الترددي حتى 7 جيجا هرتز.

وقال ماكلولين للصحفيين: "يضاعف Wi-Fi 7 تقريبًا عرض النطاق الترددي لـ 802.11ax (170 ميجاهرتز) إلى 320 ميجاهرتز ويضاعف سرعة Wi-Fi"، "نظرًا لأنه لم يتبق أكثر من عام قبل إصدار 802.11be، فلا تزال هناك فرصة لتحسين سرعة المعالجة بشكل أكبر."

كان متوسط ​​سرعة Wi-Fi في الولايات المتحدة في عام 2021، عند الاتصال بالإنترنت ذي النطاق العريض 1 جيجا بايت في الثانية، أقل من 20 ميجا بايت في الثانية وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

تستخدم معظم أجهزة توجيه وأجهزة استقبال Wi-Fi أقل من 50٪ من إمكانياتها لأسباب مختلفة، مثل تعدد المستخدمين على نفس الشبكة والجدران والاختناقات الأخرى، لذلك ربما لا تحصل المنازل والمكاتب التي لديها اتصالات إنترنت عالية السرعة على السرعات الكاملة التي تدفع مقابلها بسبب قيود شبكة Wi-Fi.

وتأمل إنتل في تغيير ذلك باستخدام Wi-Fi 7، حيث يمكن لشبكة Wi-Fi عالية السرعة الاستفادة من الإنترنت عالي السرعة وتحسين الألعاب وتدفق الوسائط ومكالمات الفيديو وسرعات معالجة البيانات الإجمالية.

وكانت Qualcomm أول شركة تحدثت عن خططها لدعم Wi-Fi 7 في وقت سابق من هذا العام.