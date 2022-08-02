شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح إصدارا تجريبيا لأندرويد 13 على Pixel 6A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تم إصدار Pixel 6A يوم الخميس الماضي فقط، لكن جوجل لا تضيع أي وقت في إحضار أحدث إصدار تجريبي من أندرويد 13 إلى جهازها الجديد متوسط ​​المدى، ذكرت 9to5Google أن أحدث إصدار تجريبي من أندرويد 13 ، الإصدار 4.1 ، متاح الآن لهاتف Pixel 6A.

وتم إصدار البرنامج لأول مرة يوم الاثنين الماضي، عندما كان متاحًا في البداية لهواتف Pixel 4 حتى 6 Pro.

يتشكل Android 13 ليكون تحديثًا طفيفًا نسبيًا لنظام تشغيل Google للمحمول.

ويعتمد على بعض تغييرات التصميم التي شوهدت في تحديث Android 12 العام الماضي مع دعم موسع لتخصيص رموز التطبيقات، ويضيف أيضًا دعمًا لمعيار Bluetooth LE Audio الجديد، بالإضافة إلى ميزات الخصوصية الجديدة.

قالت جوجل إن النسخة التجريبية العامة الرابعة، والتي تم إصدارها الشهر الماضي، ستكون آخر إصدار تجريبي رئيسي لها وأن Android 13 كان "على بعد أسابيع قليلة فقط" وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

وتشير التفاصيل اللاحقة التي أبلغت عنها 9to5Google إلى أن التحديث قد يصل في سبتمبر.

وتم إصدار Android 12 في أكتوبر الماضي، بينما تم إصدار Android 11 في سبتمبر 2020.

إذا كنت لا تمانع في تشغيل برنامج تجريبي وترغب في تجربة Android 13 في وقت مبكر، فانتقل إلى موقع مطوري Google للحصول على إرشادات حول كيفية تثبيته.