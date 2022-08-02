شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديسكورد تصلح مشكلة فى تطبيق أندرويد لتقصير فترة انتظار الميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ديسكورد في طرح تطبيق أندرويد تم إصلاحه والذي يعالج واحدة من أكثر الشكاوى اتساقًا مع البرنامج، إذا تابعت الشركة، فربما رأيت أنها غالبًا ما تعلن عن ميزات جديدة فقط لتلاحظ أنها ستطلق على iOS وسطح المكتب أولاً قبل الوصول إلى نظام تشغيل جوجل، لقد رأينا ذلك مؤخرًا مع إصدار ملفات تعريف الخادم، وفقًا لـ ديسكورد هذا على وشك أن يصبح شيئًا من الماضي.

وفي مدونة نُشرت يوم الاثنين، قالت الشركة إنها أعادت مؤخرًا بناء تطبيق أندرويد الخاص بها باستخدام React Native، استخدم ديسكورد إطار العمل لتطوير iOS منذ أول تفاعل مفتوح المصدر في ميتا في عام 2015.

وبعد أن أصبح كلا تطبيقي ديسكورد للمحمول على نفس قاعدة الشفرة أندرويد، تشير الشركة إلى أنه يمكن لمستخدمي أندرويد توقع اتساق الميزات.

بالإضافة إلى ذلك، تقول الشركة إن مستخدمي ديسكورد سيرون تجربة مستخدم أكثر اتساقًا عبر الأنظمة الأساسية. على سبيل المثال، سيحتوي تطبيق أندرويد على خط افتراضي أكبر يتماشى مع ديسكورد بشكل أكبر مع إصدار iOS من البرنامج. تتوقع ديسكورد أيضًا أنها ستصدر التحديثات المستقبلية بشكل أسرع وفقا لما نقلته Engadget.

قالت الشركة: "مع استمرار ديسكورد في النمو عبر الأنظمة الأساسية، نريد إيجاد طرق لدعمك أنت ومجتمعاتك بأسرع ما يمكن وبكفاءة، بغض النظر عن الجهاز أو النظام الأساسي الذي تستخدمه"، "يعد استخدام React Native عبر كل نظام أساسي للمحمول يعمل ديسكورد هو مجرد إحدى الأدوات التي تساعدنا في دعم ما تفعله، ولا يسعنا الانتظار لنوضح لك كيفية القيام بذلك."

إذا كان لديك بالفعل ديسكورد مثبتًا على هاتف أندرويد الخاص بك، فإن الشركة تقول أنه يمكنك توقع وصول التطبيق الذي تم إصلاحه إلى جهازك في الأسابيع المقبلة، وفي الوقت نفسه، يمكن لمستخدمي أندرويد الجدد تنزيل البرنامج من متجر جوجل بلاي .