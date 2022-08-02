تعرف على سوار WHOOP 4 الذكي سوار محمد صلاح الرياضي

سوار WHOOP 4 الذكي ظهر في صورة احتفالات محمد صلاح لاعب كرة القدم المصري العالمي بالدرع الخيرية بعد فوزهم على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، ما علينا من هذه التفاصيل الكروية، لكن صورة محمد صلاح وصورة السوار الذكي الذي كان يرتديه لفتت انتباه العديد من الناس خاصة متابعين التقنية حول العالم، وبما اننا موقع يتخصص في التقنية وكل ما يدور عنها فقد بحثنا عن السوار الذكي ونأتي في هذا الخبر نعطيك بعض التفاصيل السريعة عن سوار WHOOP 4 الذكي الخاص بمحمد صلاح.

سوار WHOOP 4 الذكي الخاص بمحمد صلاح

سوار مُقدم من شركة WHOOP المتخصصة في عالم الأساور الرياضية وأجهزة اللياقة البدنية، لكن على مستوى الرياضيين المحترفين، تشير العديد من التقارير ان تركيز هذا السوار الحقيقي على تقديم مساعدة للاعب في الكرة ومساعدته في تحسين مستواه مع الضربات الثابتة كالركلات الحرة وضربات الجزاء، لا نعلم كيف ذلك لكن في حالة ان هذا الأمر واقعي فالأمر يبدو ممتازًا، غير أنه يخبر اللاعب بالمعدلات الحيوية المهمة كمستوى نبضات القلب ومستوى الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجلد ومستويات التنفس وكمية السعرات الحرارية المحروقة، مع امكانية تحديد مستويات النوم ودقته.

من النقاط المهمة أيضًا في السوار الذكي امكانية تتبعه لحالة الإجهاد التي يدخلها الجسم بعد التمارين وهل يحتاج الى وقت للتعافي ام لا، في بعض الأحيان يكون الجسد يحتاج الى وقت للتعافي لكنه لا يشعر بذلك فالسوار يخبره بذلك، غير ذلك فهذا سوار مضاد للماء يمكن استخدامه في السباحة وارتدائه طول اليوم بدون مشاكل او خوف من ان يكون أقل راحة بسبب اعتماده على سوار يُسمى SuperKnit تتم خياطته بشكل ممتاز ليكون أكثر راحة للاستعمال.

سعر سوار WHOOP 4

السوار نفسه مجاني عندما تشترك في WHOOP، يبدأ الإشتراك من 30 دولار في الشهر، يمكنك الاشتراك لمدة 24 شهر بمبلغ 480 دولار مرة واحدة، او الاشتراك بشكل سنوي بمبلغ 300 دولار كل عام، الأرقام كبيرة بالنسبة لشخص عادي قد يكون اشتراكك في الصالة الرياضية لا يتخطى الـ500 جنيه مصري، لكن هذا السوار كما قلنا للمحترفين، فطبيعي ان يدفعوا مثل هذه الأرقام في سوار ذكي وفي نظام رياضي يساعدهم على ممارسة عملهم وهو الرياضة، انت كمستخدم طبيعي يمكنك ان تشتري أساور ذكية او منتجات أقل احترافية مثل ساعة Honor Magic Watch 2 التي راجعناها على الموقع من قبل، كل شيء عن السوار متوفر على موقع WHOOP يمكنك الإضطلاع على كل شيء من هناك.