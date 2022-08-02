شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: زيادة انبعاثات أمازون العام الماضى على الرغم من هدف حياد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما أعرب خبراء البيئة عن مخاوفهم بشأن الخسائر المناخية الهائلة لعمليات أمازون، وخاصة خيارات الشحن السريعة وخيارات الشحن لمدة يومين. على الرغم من عدم إحراز تقدم، تمت الإشارة في التقرير إلى هدف أمازون المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2040.

وضاعفت الشركة شبكتها من مراكز التزويد أثناء الوباء لمواكبة الارتفاع الحاد في الطلب، بمعدل تجاوز مبيعات المستهلكين، سجلت أمازون خسارة صافية قدرها 3.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، جاء الجزء الأكبر منها من الاستثمار في المزيد من المستودعات والموظفين.

لكن يبدو أن الشركة تعمل على تقليص جهودها في البناء وسط انخفاض في الطلبات، ذكرت صحيفة USA Today أن أمازون قد أوقفت مؤقتًا أو أخرت بناء 18 مستودعًا في 12 ولاية وفقا لما نقله موقع Engadget.

لطالما أعرب خبراء البيئة عن مخاوفهم بشأن الخسائر المناخية الهائلة لعمليات أمازون، وخاصة خيارات الشحن السريعة وخيارات الشحن لمدة يومين، على الرغم من عدم إحراز تقدم، تمت الإشارة في التقرير إلى هدف أمازون المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2040.

وضاعفت الشركة شبكتها من مراكز التزويد خلال الوباء لمواكبة الارتفاع في الطلب، بمعدل تجاوز مبيعات المستهلكين.

وسجلت أمازون خسارة صافية قدرها 3.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، جاء الجزء الأكبر منها من الاستثمار في المزيد من المستودعات والموظفين.

ولكن يبدو أن الشركة تعمل على تقليص جهودها في البناء وسط انخفاض في الطلبات، ذكرت USA Today أن أمازون قد أوقفت مؤقتًا أو أخرت بناء 18 مستودعًا في 12 ولاية.