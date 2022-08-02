كيفية إصلاح عدم تحديث الموقع المباشر‎ ‎على هاتف الأندرويد وأيفون

في بعض الأوقات قد تحتاج إلى مشاركة الموقع المباشر الخاص بك مع الآخرين؛ إما بهدف سلامتك ليتمكن شخص ما من تتبعك، أو في حالة كنت ستتقابل مع صديق ولا يعرف موقعك الجغرافي التي تتواجد به، لذا فمن الضروري أن يتم تحديث خدمات الموقع والموقع المباشر بشكل متكرر حتى تكون فعالة ودقيقة، ولكن أحيانًا يواجه المستخدم مشكلة عدم تحديث الموقع المباشر ولحسن الحظ أن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكنك القيام بها للتغلب على تلك المشكلة وإصلاح عدم تحديث الموقع المباشر على هاتفك الأندرويد وأيفون.

كيفية إصلاح عدم تحديث الموقع المباشر على هاتفك الأندرويد وأيفون

عندما يتوقف تحديث موقعك الجغرافي فذلك يعني أن موقعك لم يعد مباشرًا بعد الآن، لذا فإن كنت تواجه مشكلة في تحديث الموقع المباشر فخلال المقال نستعرض أفضل طرق إصلاح تلك المشكلة مع ملاحظة أن تلك الخطوات يمكنك إتباعها بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه لمشاركة موقعك الجغرافي المباشر.

التأكد من تفعيل خدمات الموقع الجغرافي

لن يقوم هاتفك الأندرويد أو أيفون من مشاركة موقع المباشر إلا إذا تم تفعيل خدمات الموقع بهاتفك لذا عليك في البداية التحقق من إعدادات خدمات الموقع الجغرافي لتتمكن من مشاركة موقعك المباشر.

تفعيل خدمات الموقع الجغرافي على هاتف الأندرويد

فتح تطبيق الإعدادات على هاتفك الأندرويد ثم الانتقال إلى أسفل للوصول إلى خدمات الموقع.

تفعيل المفتاح في الجزء العلوي لتفعيل خدمات الموقع.

تفعيل خدمات الموقع الجغرافي ‏على أيفون

فتح تطبيق الإعدادات على هاتف الأيفون الخاص بك والانتقال إلى أسفل إلى قسم الخصوصية والأمان.

الضغط على أول خيار في الجزء العلوي من الشاشة والذي يشير إلى خدمات الموقع.

تبديل المفتاح في الجزء العلوي لتشغيل خدمات الموقع على جهاز الأيفون الخاص بك.

تمكين إذن الوصول إلى الموقع الجغرافي في جميع الأوقات

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في عدم تحديث الموقع المباشر الخاص بك فعليك تمكين إذن الوصول إلى موقعك الجغرافي في جميع الأوقات، فهناك أكثر من طريقة لمشاركة الموقع الجغرافي من ضمنها استخدام التطبيقات الأخرى لموقعك لذا فمن المهم التأكد من منح التطبيق إذن الوصول إلى موقعك الجغرافي في جميع الأوقات وإلا لن تتمكن من مشاركة موقعك المباشر بشكل دقيق.

خطوات تمكين إذن الوصول إلى الموقع الجغرافي على هاتفك الأندرويد

فتح تطبيق الإعدادات والانتقال إلى أسفل إلى قسم الموقع الجغرافي.

النقر على خيار أذونات التطبيق.

التمرير إلى أسفل للوصول إلى التطبيق الذي تريد استخدامه لمشاركة الموقع المباشر ثم النقر عليه.

الضغط على خيار السماح فقط أثناء استخدام التطبيق ‘Allow only while using the app.’

تبديل المفتاح بجوار خيار استخدام الموقع الدقيق.

خطوات تمكين إذن الوصول إلى الموقع الجغرافي على هاتفك الأيفون

فتح تطبيق الإعدادات على هاتفك الأيفون والانتقال إلى أسفل إلى قسم الخصوصية والأمان.

الضغط على الخيار الأول في الجزء العلوي والذي يشير إلى خدمات الموقع.

البحث عن التطبيق الذي تستخدمه لمشاركة موقعك المباشر والضغط عليه.

النقر على خيار السماح بالوصول إلى الموقع دائمًا Allow Location Access to Always.

تمكين خيار الموقع الدقيق Precise Location.

التأكد من اتصالك بالإنترنت

تتطلب التطبيقات التي توفر لك ميزة مشاركة الموقع المباشر مثل تطبيق واتساب إلى اتصال هاتفك بالإنترنت لذا فإن كنت بالخارج فعليك التأكد من أن بيانات الجوال تعمل بشكل صحيح وبدونها لن يتم تحديث الموقع المباشر.

السماح للتطبيقات للعمل بالخلفية

لن يتم تحديث الموقع المباشر إن توقف التطبيق الذي تستخدمه لمشاركة موقعك عن العمل في الخلفية، لذا فإن أفضل طريقة لمنع إغلاق التطبيق أن عدم إغلاقه من قائمة التطبيقات حديثة الاستخدام، فإذا كنت تستخدم واتساب لمشاركة موقعك الجغرافي فعليك تركه مفتوحًا في الخلفية وسيساعد ذلك في جعله نشطًا والإبقاء على موقعك المباشر مُحدثًا.

إعادة تشغيل التطبيق الذي تستخدمه لمشاركة موقعك المباشر

في بعض الأوقات يكون السبب وراء عدم تحديث الموقع المباشر الخاص بك عُطل في التطبيق الذي تستخدمه وحل تلك المشكلة هو إعادة تشغيل التطبيق مرة أخرى من خلال غلق التطبيق ومحوه من قائمة التطبيقات الحديثة ثم فتح التطبيق مرة أخرى ومشاركة موقعك المباشر.

تجربة تطبيق بديل لمشاركة الموقع المباشر

إن كنت تواجه مشكلة في التطبيق الذي تستخدمه لمشاركة الموقع المباشر عليك تجربة استخدام تطبيق بديل ومحاولة تجربة مشاركة الموقع المباشر من خلاله.