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تكنولوجيا: الدفاع الروسية تطلق صاروخ "سويوز 2.1 V" يحمل قمرا صناعيا عسكريا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 V" الفضائي الخفيف بنجاح من قاعدة بليسيتسك الفضائية يحمل قمرا صناعيا عسكريا، وأن القوات الفضائية تولّت متابعة مساره وفقا لما نقله موقع RT.

 

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "يوم الاثنين 1 أغسطس الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، أطلق الطاقم القتالي التابع لقوات الفضاء الروسية بنجاح صاروخ يحمل قمرا صناعيا تم تطويره لصالح وزارة الدفاع الروسية، من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري البحثي".

 

يشار إلى أن عمليات ما قبل الإطلاق وإطلاق الصاروخ تمت في الوضع الطبيعي، وتم التحكم في إطلاق الصاروخ وتحليقه عبر مجمع تحكم آلي أرضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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