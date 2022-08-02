شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدفاع الروسية تطلق صاروخ "سويوز 2.1 V" يحمل قمرا صناعيا عسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 V" الفضائي الخفيف بنجاح من قاعدة بليسيتسك الفضائية يحمل قمرا صناعيا عسكريا، وأن القوات الفضائية تولّت متابعة مساره وفقا لما نقله موقع RT.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "يوم الاثنين 1 أغسطس الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، أطلق الطاقم القتالي التابع لقوات الفضاء الروسية بنجاح صاروخ يحمل قمرا صناعيا تم تطويره لصالح وزارة الدفاع الروسية، من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري البحثي".

يشار إلى أن عمليات ما قبل الإطلاق وإطلاق الصاروخ تمت في الوضع الطبيعي، وتم التحكم في إطلاق الصاروخ وتحليقه عبر مجمع تحكم آلي أرضي.