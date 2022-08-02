شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف 5 نجوم راديوية عابرة دوارة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ علماء الفلك الروس عن اكتشافهم خمسة نجوم راديوية دوارة عابرة (RRATs) جديدة، باستخدام هوائي المسح الكبير (BSA) لمرصد بوشتشينو الفلكي الراديوي الفلكي (PRAO) وفقا لما نقلته RT.

وأعلن العلماء عن تفاصيل هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نُشرت في 22 يوليو في مجلة arXiv.

والنجوم الراديوية الدوارة العابرة (RRATs)، هي فئة فرعية من النجوم النابضة التي تتميز بانبعاث متقطع.

ووقع تحديد الكائنات الأولى من هذا النوع في عام 2006 على أنها نبضات متفرقة تظهر بشكل متقطع، مع ترددات تتراوح من عدة دقائق إلى عدة ساعات.

ومع ذلك، فإن طبيعة هؤلاء العابرة ما تزال غير واضحة. بشكل عام، يُفترض أنها نجوم نابضة عادية لها نبضات قوية.

وحتى الآن، عثر على أكثر بقليل من 100 نجم راديوي دوار عابر، لذلك يهتم علماء الفلك باكتشاف المزيد من هذا النوع من أجل توصيفها وتحسين معرفتنا بطبيعتها.

وفي الآونة الأخيرة، قام فريق من علماء الفلك بقيادة سيرغي تيولباشيف من مرصد بوشتشينو الفلكي الراديوي الفلكي بتحليل البيانات من ملاحظات المراقبة من هوائي المسح الكبير (BSA)، عند 111ميغاهرتز، والتي أجريت في سبتمبر 2015.

وأدى ذلك إلى تحديد أربعة وخمسين مصدرا نابضا، خمسة منها تبين أنها نجوم راديوية دوارة عابرة جديدة.

وأشار العلماء في الورقة البحثية إلى أن النجوم الراديوية الدوارة العابرة المكتشفة حديثا تحمل أسماء: J0319 + 1341 وJ0641 + 0744 وJ1329 + 1344 وJ1336 + 3346 وJ1556 + 0110.

ويحاول العلماء شرح سبب عدم اكتشاف النجوم الراديوية الدوارة العابرة الخمسة، التي أبلغوا عنها، خلال الملاحظات السابقة، وافترضوا أن معدل نبضها منخفض بدرجة كافية لأن إجمالي وقت الملاحظة في اتجاهات هذه النجوم في الدراسات الاستقصائية السابقة لم يكن مناسبا لتمكين الكشف حتى عن واحد منها.

ويأمل العلماء أن تمكِّن المراقبة الأطول من اكتشاف جميع النجوم الراديوية الدوارة العابرة التي يكون توهجها قويا بما يكفي لتجاوز عتبة حساسية هوائي المسح الكبير (BSA) مرة واحدة على الأقل في ثلاثة أيام.