شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف نوع أفاع جديدة فى الصين سمها يصيب بالشلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر على نوع جديد من الثعابين ذات السم القوى في الصين لدرجة أنه يمكن أن تترك ضحايا من البشر معاقين، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، اكتشف الثعبان Gloydius lateralis ، في وادي زارو في محمية جيوتشايقو الطبيعية الوطنية، وهي أحد مواقع التراث العالمي في مقاطعة سيتشوان الصينية.

يقول الباحثون إنه يتغذى على الثدييات الصغيرة مثل الفئران، وينشط في الأيام المشمسة على جانب الطريق في وادي حار وجاف، وكان لهذه الأنواع جسم صغير يبلغ حوالي 18 بوصة، وعينان كبيرتان، ولونها أخضر غامق أو بني مع أربعة صفوف من البقع المتعرجة ذات اللون البني الداكن، فيما يمتد شريط متواصل باللون الرمادي والبني أسفل كل جانب من جسم وذيل الثعبان ، وهذا هو سبب تسميته بـ "الوحشي".

وعند سؤاله عما إذا كان الثعبان يشكل تهديدًا للبشر، أكد الدكتور Shengchao Shi أحد أعضاء الفريق الذى وثق النوع الجديد، على فاعلية سمه، وقال إن "جلويديوس" سام على حد علمه، قائلا "لدغات جلويديوس مصحوبة بالكثير من الألم وقد تسبب إعاقة جسدية عندما لا يتم علاجها في الوقت المناسب.. وتحتوي سمها على سم دم ويمكن أن تسبب تورمًا، لكنها في معظم الأحيان ليست قاتلة.. وتأثير سم هذا النوع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة".

بعد إجراء التحليلات المورفولوجية والتطورية، اكتشف العلماء أن هذه العينات تنتمي في الواقع إلى أنواع لم يتم وصفها بعد، وأضاف الدكتور جينغسونغ شي ، وهو عالم آخر ساهم في البحث، أن الثعبان كان مشابهًا لنوع معروف وهو Gloydius Swild، ولكن مع بعض الاختلافات الرئيسية.