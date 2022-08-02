شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون صينيون يدرسون إنتاج أعلاف الأسماك من غازات عوادم صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام باحثون صينيون بمراجعة التطبيق والتطوير المحتمل لغازات العوادم الصناعية فى إنتاج بروتين علف تربية الأحياء المائية، وحسب مقالة بحثية نشرت مؤخرا فى مجلة مراجعات فى تربية الأحياء المائية، يتطلب النمو السريع للأحياء المائية زيادة كبيرة فى استهلاك الأعلاف التى تعتمد بشكل كبير على أسماك العلف البرية، وهى غير مستدامة ومكلفة وأقل صداقة للبيئة.

ويتم إنتاج بروتين الغازات أحادية الكربون من خلال تخمير بعض الكائنات الحية الدقيقة الفريدة باستخدام ركائز من غازات عوادم صناعية مرتبطة بالكربون، مثل الميثان والميثانول وأول أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكربون، الأمر الذى يوفر الوقت والمكان والمياه والموارد ويقلص غازات الاحتباس الحرارى ومواد النفايات، ويوفر مصادر بروتين مستدامة.

وطرح الباحثون من معهد بحوث الأعلاف التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية ومعهد تيانجين للتكنولوجيا الحيوية الصناعية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أحدث تقدم حول الكائنات الدقيقة، وتكنولوجيا إنتاج البروتين، والتغذية، والمنتجات التى تستخدم غازات أحادية الكربون كركيزة، علاوة على تطبيقها فى الأعلاف المائية، وفقا لما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية.

وتوصل الباحثون إلى مسارات عزل الكربون وعزل النيتروجين فى الغازات أحادية الكربون الشائعة وقاموا بمراجعة أنواع السلالات، وبحسب الباحثين، يتمتع بروتين الغازات أحادية الكربون بقوة كامنة كبيرة فى إنتاج الأعلاف المائية مع كفاءة تحول عالية وتكيف واسع ومغذيات وفيرة.